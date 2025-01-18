Казанца будут судить за пособничество в подделке документа

Жителя Казани обвиняют в в совершении преступления против порядка управления и пособничестве в подделке документа

Фото: Мария Зверева

Жителя Казани обвиняют в в совершении преступления против порядка управления и пособничестве в подделке документа. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе СК СК России по Татарстану.

Как установило следствие, в августе 2023 года мужчина находился на территории Польши. Там он получил вид на жительство. Вернувшись в Россию, обвиняемый не подал письменное уведомление в территориальный орган, осуществляющий контроль и надзор в сфере миграции. Помимо этого, в октябре 2023-го он купил в интернете у неустановленного лица поддельное водительское удостоверение.

Казанца обвиняют совершении преступлений, предусмотренных ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ вида на жительство, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве) и ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 327 УК РФ (пособничество в подделке документа).

Напомним, в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, значительно ужесточающий наказание за подделку документов для организации незаконной миграции. Он предусматривает штрафы для юридических лиц до 60 млн рублей.

Галия Гарифуллина