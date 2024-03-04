Эксперт оценила условия покупки квартиры по льготной ипотеке

Фото: Сафина Аделия

Как рассказала интернет-порталу «Реальное время» руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова, покупать недвижимость для инвестиционной краткосрочной цели — последующей перепродажи — сейчас не стоит. Исключением является большая скидка на ликвидную квартиру.

— Если вы покупаете квартиру сейчас для решения своих жилищных проблем, используя ставку по семейной, IT-ипотеке или господдержке, то условия от застройщика сейчас отличные. Воспользуйтесь ими, — сказала Гизатова.

На долгосрочную перспективу, для покупки детям есть много интересных проектов в высокой степени готовности, отметила она. Такие квартиры можно приобрести по льготной ипотеке и сдавать. Таким образом, платеж будет покрываться за счет арендатора.

Цены на жилье в стране больше не будут увеличиваться такими темпами, как это происходило в последние два-три года Сафина Аделия / realnoevremya.ru

— Чтобы понять продажи февраля, нужно дождаться статистики Росреестра. Поэтому сравнивать этот период с прошлым годом пока рано. Могу сказать, что после статистики будут смотреть на количество сделок, — говорит Гизатова.



Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что цены на жилье в стране больше не будут увеличиваться такими темпами, как это происходило в последние два-три года. При этом она подчеркнула, что ситуация по разным регионам будет отличаться.



Кроме того, Набиуллина сообщила о планах сделать льготную ипотеку более адресной, поскольку за массовую сейчас платят те, кто не пользуется этими льготами. А цены на жилье, по ее словам, будут «различаться от региона к региону».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Аделия Сафина