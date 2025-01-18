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В Казани восстановили движение по трамвайному маршруту №4

13:14, 18.01.2025
В Казани восстановили движение по трамвайному маршруту №4
Фото: Олег Исаков

В Казани восстановили движение по трамвайному маршруту №4. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

— Движение по трамвайному маршруту №4 восстановлено в полном объеме, — говорится в публикации.

Напомним, вчера на остановке «Дубравная» произошел провал грунта между трамвайными путями. В связи с этим 17 января и утром 18 января трамвайный маршрут №4 временно следовал только до остановки «Сады».

Галия Гарифуллина

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