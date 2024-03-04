Как в Татарстане пройдет Рамадан-2024

Фото: Максим Платонов

Священный для мусульман месяц Рамадан в этом году начнется уже через неделю. О том, как он пройдет в Татарстане, рассказали в Духовном управлении мусульман республики.



Ифтары — в 46 мечетях Казани

Первый таравих — намаз, который читается каждый вечер в Рамадан после вечерней молитвы, — в Татарстане прочитают 10 марта. Поститься мусульмане начнут 11 марта. Рамадан в этом году продлится 30 дней и закончится 10 апреля — в этот день будет праздноваться Ураза-байрам.

В течение священного месяца мусульмане, у кого в наличии есть 43 тысячи рублей, обязаны выплатить специальную милостыню, которая называется фитр-садака. Как объяснил начальник отдела по вопросам шариата ДУМ Татарстана, казый Казани Булат хазрат Мубараков, она служит искуплением ошибок, допущенных верующими в течение Рамадана. Размер этой милостыни рассчитывается по ячменю и изюму, так что минимальный ее объем — это 150 рублей, а максимальный — 1 000. За каждый пропущенный день поста по состоянию здоровья или невозможности восполнить его в другое время установлена плата в 400 рублей. Но жертвовать ее обязаны только те, у кого есть такая финансовая возможность.



Как объяснил начальник отдела по вопросам шариата ДУМ Татарстана, казый Казани Булат хазрат Мубараков, фитр-садака служит искуплением ошибок, допущенных верующими в течение Рамадана. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ифтары — вечерние приемы пищи — пройдут в 46 мечетях Казани, в большинстве из них ежедневно. Также в храмах будут раздавать ланч-боксы. Специальный режим питания будет введен для заключенных, желающих поститься, в колониях республики.

Республиканский ифтар станет международным

Одно из самых масштабных событий Рамадана в Татарстане, 12-й Республиканский ифтар, пройдет в этом году 29 марта. Верующие традиционно будут разговляться в МВЦ «Казань Экспо». Присоединиться смогут 12 тысяч человек.

Ифтар пройдет в пятницу — день, когда верующие обязаны посетить пятничную молитву. Волонтеры будут трудиться в выставочном центре с утра и не смогут быть в мечети. Сейчас Ученый совет ищет доводы для того, чтобы провести пятничную проповедь в здании «Казань Экспо». Как сказал руководитель аппарата ДУМ Татарстана Ирек Арсланов, окончательное решение будет принято позже.



Заместитель муфтия Татарстана по взаимодействию с мухтасибатами, казый Южного региона республики Равиль хазрат Зуферов отметил: с этого года Республиканский ифтар переходит под эгиду Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Максим Платонов / realnoevremya.ru

В свою очередь заместитель муфтия Татарстана по взаимодействию с мухтасибатами, казый Южного региона республики Равиль хазрат Зуферов отметил: с этого года Республиканский ифтар переходит под эгиду Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Мероприятие будет служить для укрепления международных связей России со странами исламского мира, а потому на него планируют пригласить высокопоставленных иностранных гостей. Культурная программа ифтара будет составлена с учетом объявленного в России Года семьи.



Месяц добрых дел

Праздничную атмосферу священного месяца поможет создать конкурс на лучшее оформление общественных мест «Нурлы Рамазан» («Светлый Рамадан»). Победитель получит ни много ни мало путевку в хадж. Принять участие могут любые общественные, коммерческие, некоммерческие, частные, бюджетные, религиозные организации, которые функционируют как пункты обслуживания населения.

Конкурс «Татар азаны» («Татарский азан») направлен на возрождение традиций азана с татарским макамом — особой манерой произношения. Принять участие в нем смогут мальчики в возрасте от пяти до 14 лет. Подать заявку на участие можно до 10 марта.

Конкурс «Татар азаны» («Татарский азан») направлен на возрождение традиций азана с татарским макамом — особой манерой произношения. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще одна традиция священного месяца в республике — это проведение благотворительного марафона «Рамазан — месяц добрых дел». Героями акции в этом году стали 11-летний Азат Арсланов, 4-летний Ролан Гербулов и 5-летний Самир Саляхутдинов. Диагноз Азата — органическое повреждение головного мозга, микроцефалия, задержка психоречевого развития с аутистическим типом поведения. Ролан страдает ДЦП. У Самира после перенесенного герпетического менингоэнцефалита тяжелой степени диагностировали почти полную обездвиженность тела, задержку психоречевого развития, эпилепсию. Фонд планирует помогать и взрослым. Еще одним героем Рамазана-2024 стала 69-летняя инвалид по зрению Зульфия Ахметханова.



— Так же, как и в прошлом году, ставим перед собой цель оказать благотворительную помощь в оплате лечения и реабилитации как минимум 20 детей с разными диагнозами и оказать финансовую помощь как минимум 20 нуждающимся взрослым. Также на протяжении всего месяца мы планируем раздать продуктовые наборы для 500 семей. Общий вес данной помощи составит около четырех тонн, — поделился планами фонда «Закят» его генеральный директор Булат Марданов.

Планами на Рамадан благотворительного фонда «Закят» поделился его генеральный директор Булат Марданов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

По его словам, первые 50 семей получат продуктовые наборы уже 11 марта.



Кроме того, «Закят» планирует вновь запустить бесплатный автобус на маршруте №30. Впервые акция была организована в прошлый Рамадан и охватила порядка 800 человек. Казанцам она полюбилась, поэтому в этом году горожане вновь смогут бесплатно проехать по одному из самых протяженных маршрутов и послушать о священном месяце мусульман.

Галия Гарифуллина