Как в Татарстане пройдет Рамадан-2024
Священный для мусульман месяц Рамадан в этом году начнется уже через неделю. О том, как он пройдет в Татарстане, рассказали в Духовном управлении мусульман республики.
Ифтары — в 46 мечетях Казани
Первый таравих — намаз, который читается каждый вечер в Рамадан после вечерней молитвы, — в Татарстане прочитают 10 марта. Поститься мусульмане начнут 11 марта. Рамадан в этом году продлится 30 дней и закончится 10 апреля — в этот день будет праздноваться Ураза-байрам.
В течение священного месяца мусульмане, у кого в наличии есть 43 тысячи рублей, обязаны выплатить специальную милостыню, которая называется фитр-садака. Как объяснил начальник отдела по вопросам шариата ДУМ Татарстана, казый Казани Булат хазрат Мубараков, она служит искуплением ошибок, допущенных верующими в течение Рамадана. Размер этой милостыни рассчитывается по ячменю и изюму, так что минимальный ее объем — это 150 рублей, а максимальный — 1 000. За каждый пропущенный день поста по состоянию здоровья или невозможности восполнить его в другое время установлена плата в 400 рублей. Но жертвовать ее обязаны только те, у кого есть такая финансовая возможность.
Ифтары — вечерние приемы пищи — пройдут в 46 мечетях Казани, в большинстве из них ежедневно. Также в храмах будут раздавать ланч-боксы. Специальный режим питания будет введен для заключенных, желающих поститься, в колониях республики.
Республиканский ифтар станет международным
Одно из самых масштабных событий Рамадана в Татарстане, 12-й Республиканский ифтар, пройдет в этом году 29 марта. Верующие традиционно будут разговляться в МВЦ «Казань Экспо». Присоединиться смогут 12 тысяч человек.
Ифтар пройдет в пятницу — день, когда верующие обязаны посетить пятничную молитву. Волонтеры будут трудиться в выставочном центре с утра и не смогут быть в мечети. Сейчас Ученый совет ищет доводы для того, чтобы провести пятничную проповедь в здании «Казань Экспо». Как сказал руководитель аппарата ДУМ Татарстана Ирек Арсланов, окончательное решение будет принято позже.
В свою очередь заместитель муфтия Татарстана по взаимодействию с мухтасибатами, казый Южного региона республики Равиль хазрат Зуферов отметил: с этого года Республиканский ифтар переходит под эгиду Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Мероприятие будет служить для укрепления международных связей России со странами исламского мира, а потому на него планируют пригласить высокопоставленных иностранных гостей. Культурная программа ифтара будет составлена с учетом объявленного в России Года семьи.
Месяц добрых дел
Праздничную атмосферу священного месяца поможет создать конкурс на лучшее оформление общественных мест «Нурлы Рамазан» («Светлый Рамадан»). Победитель получит ни много ни мало путевку в хадж. Принять участие могут любые общественные, коммерческие, некоммерческие, частные, бюджетные, религиозные организации, которые функционируют как пункты обслуживания населения.
Конкурс «Татар азаны» («Татарский азан») направлен на возрождение традиций азана с татарским макамом — особой манерой произношения. Принять участие в нем смогут мальчики в возрасте от пяти до 14 лет. Подать заявку на участие можно до 10 марта.
Еще одна традиция священного месяца в республике — это проведение благотворительного марафона «Рамазан — месяц добрых дел». Героями акции в этом году стали 11-летний Азат Арсланов, 4-летний Ролан Гербулов и 5-летний Самир Саляхутдинов. Диагноз Азата — органическое повреждение головного мозга, микроцефалия, задержка психоречевого развития с аутистическим типом поведения. Ролан страдает ДЦП. У Самира после перенесенного герпетического менингоэнцефалита тяжелой степени диагностировали почти полную обездвиженность тела, задержку психоречевого развития, эпилепсию. Фонд планирует помогать и взрослым. Еще одним героем Рамазана-2024 стала 69-летняя инвалид по зрению Зульфия Ахметханова.
— Так же, как и в прошлом году, ставим перед собой цель оказать благотворительную помощь в оплате лечения и реабилитации как минимум 20 детей с разными диагнозами и оказать финансовую помощь как минимум 20 нуждающимся взрослым. Также на протяжении всего месяца мы планируем раздать продуктовые наборы для 500 семей. Общий вес данной помощи составит около четырех тонн, — поделился планами фонда «Закят» его генеральный директор Булат Марданов.
По его словам, первые 50 семей получат продуктовые наборы уже 11 марта.
Кроме того, «Закят» планирует вновь запустить бесплатный автобус на маршруте №30. Впервые акция была организована в прошлый Рамадан и охватила порядка 800 человек. Казанцам она полюбилась, поэтому в этом году горожане вновь смогут бесплатно проехать по одному из самых протяженных маршрутов и послушать о священном месяце мусульман.
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