Туристическая планка Татарстана на 2035 год — 10 млн туристов

Фото: Максим Платонов

Об амбициозной планке Татарстана в 10 млн туристов в интервью «Реальному времени» рассказал председатель регионального Госкомитета по туризму Сергей Иванов. Он добавил, что этот рубеж планируется преодолеть к 2035 году.

Отвечая на вопрос, к какому году турпоток в республику достигнет 5 миллионов человек, Иванов заявил:

— Но 5 млн для нас не амбициозная планка, если честно.

Напомним, по итогам прошлого года Татарстан посетили почти 4 миллиона туристов. 90% турпотока приходится на Казань.



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Разиль Самигуллин