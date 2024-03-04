Казанский аэропорт к саммиту БРИКС обзаведется зданием КПП и обновленной парковкой почти за 200 миллионов

Фото: Максим Платонов

В Международном аэропорту Казани планируется строительство нового контрольно-пропускного пункта и обновление парковки. Проект намерены реализовать до конца лета текущего года. На его воплощение были выделены немалые средства — почти 200 миллионов рублей. Как выяснило «Реальное время», КПП воздушной гавани будет зданием площадью почти 400 кв. метров. Что еще появится на территории аэропорта в течение 2024 года в преддверии саммита стран БРИКС — в материале «Реального времени».

Проект закончат к концу лета этого года

Казанский аэропорт имени Габдуллы Тукая вложит 186 миллионов рублей в строительство здания КПП с пунктом пропуска и проездом в служебную зону. За эти деньги в воздушной гавани разработают проект объекта и реализуют его строительство.

По задумке заказчика, здание должно быть общей площадью 380 квадратных метров. Площадь шлюза для проезда автотранспорта — 370 квадратных метров. К пропускному пункту предъявляются следующие требования: он должен работать круглосуточно и круглогодично в две смены по 12 часов. На территории КПП необходимо предусмотреть парковку, облагородить его территорию, сделать проезды и тротуары, озеленить все вокруг и поставить малые архитектурные формы. Площадь стоянки и проезда должна составлять 5 150 квадратных метров. Площадь тротуаров с асфальтобетонным покрытием — 1000 кв. м. Площадь озеленения — 850 кв. метров.

Кроме этого, от проектировщиков требуют, чтобы КПП содержал:

контрольно-пропускной зал;

помещение личного досмотра;

пост охраны;

помещение для дежурной смены Росгвардии;

бюро пропусков (с зоной оформления пропусков);

архив;

комнату отдыха и приема пищи;

санузлы;

вспомогательные и инженерно-технические помещения.

В аэропорту хотят видеть свое здание одноэтажным, а его высота определится при проектировании объекта.

Добавим, в здании будут три турникета: два предназначены для входа, один будет стоять на выходе. Там же поставят арочный металлодетектор, рентгено-телевизионную установку и установку радиационного контроля «Янтарь».

realnoevremya.ru/Максим Платонов realnoevremya.ru/Максим Платонов

Само здание построят из кирпича на основе каркаса из железобетонных колонн, а фасады сделают из витражных систем и композитных материалов.

Закончить строительство объекта планируют в августе 2024 года.

Аэропорт обзаведется новым терминалом

Добавим, что в феврале этого года на коллегии Миндортранса Татарстана была представлена концепция третьего пассажирского терминала аэропорта Казани. Новое здание хотят построить в форме открытой книги, поскольку аэропорт носит имя татарского писателя Габдуллы Тукая.

Мастер-план развития аэропорта до 2050 года был принят в 2022 году. Он предусматривает строительство пассажирского и почтово-грузового терминалов, ангара технического обслуживания, а также расширение пассажирского перрона и обновление всей сопутствующей инфраструктуры.

realnoevremya.ru/Максим Платонов realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Работы предполагается провести в два этапа. На первом этапе запланированы проектирование и строительно-монтажные работы по перрону, на втором — проектирование и проведение строительно-монтажных работ нового пассажирского терминала, — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Он подчеркнул, что за прошлый год все три аэропорта Татарстана перевезли более 5,8 млн пассажиров, что по сравнению с 2022 годом больше на 25,3%. Только аэропорт Казани обслужил 5 млн человек — впервые в истории гражданской авиации региона. И это в два раза больше его проектной мощности, уточнил докладчик.

— Мы превращаемся в крупный авиационный хаб. Растет нагрузка на аэропорт. Поэтому внимательно нужно смотреть на качество обслуживания. И самое главное — новый терминал. В этом году уже должны приступить к его строительству. Будем проводить крупные мероприятия. Конечно, нужна большая стоянка для воздушных судов. Новый перрон нужен и для дальнейшего развития аэропорта. В этом году его надо построить, — отмечал раис Татарстана Рустам Минниханов.

К саммиту БРИКС в аэропорту построят новый перрон

Кроме этого, к саммиту БРИКС, который состоится в Казани в конце октября 2024 года, в аэропорту построят новый перрон, в котором смогут разместиться 33 широкофюзеляжных самолета. Первый этап проекта реализуют к 1 октября этого года. На строительство нового перрона площадью 300 тысяч квадратных метров будет выделено примерно 8 миллиардов рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам замминистра транспорта России Василия Десяткова, в ближайшее время совместно с Минтрансом РТ и руководством аэропорта пройдет обсуждение схемы финансирования проекта и будут назначены сроки начала работ.

В настоящее время в казанском аэропорту могут разместиться 12 широкофюзеляжных самолетов.



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