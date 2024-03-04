«Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» третий матч подряд в серии плей-офф

Фото: Назипов Айрат

Казанский «Ак Барс» проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» третий матч в серии плей-офф со счетом 3:1.

Счет в матче открыли хозяева — на 26-й минуте нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев поразил ворота Тимура Билялова. Казанцам удалось сравнять счет лишь на второй минуте третьего периода благодаря усилиям Ильи Сафонова. На 12-й минуте заключительного игрового отрезка дублем отметился Анатолий Голышев. Он же оформил первый за семь лет хет-трик броском по пустым воротам гостей.

Следующий матч команды проведут 6 марта в 17.00 по московскому времени.

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Олег Исаков