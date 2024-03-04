«Стало только хуже»: жильцы легендарного Дома чекиста в Казани спасают памятник от капремонта

По словам жильцов, ни одну проблему старинного здания в историческом центре города рабочие не решили. Зато создали новые

Фото: Максим Платонов

Стартовавший прошлой весной капремонт в Доме чекиста на ул. Карла Маркса, 23/6 в Казани забраковали жильцы этого памятника архитектуры. Они сообщили «Реальному времени», что затраты бюджета могут оказаться «бесполезными» без усиления фундамента, замены ветхих конструкций кровли, устранения других дефектов. Опасения обитателей легендарного дома уже оправдались: по зданию пошли трещины, в углу все так же протекает на стыке кровля, а на верхнем этаже из-за прорыва системы отопления едва не сварили заживо ребенка.



«Мы проснулись от того, что у нас в квартире «Ниагарский водопад»



Для жителей верхних этажей легендарного Дома чекиста в центре Казани последствия идущего там почти год капитального ремонта едва не оказались фатальными. Некачественно сделанные опоры под трубами отопления не выдержали нагрузки и рухнули, из-за чего произошел прорыв трубы отопления. В результате кипятком затопило несколько квартир. В одной из них потолок рухнул в комнате, где спал ребенок.

— Мы проснулись ночью от того, что у нас в квартире горячий «Ниагарский водопад», в детской упал потолок прямо над кроватью. У меня там спал сын 10-летний, и просто чудом его не задело и не ошпарило, — с содроганием вспоминает хозяйка квартиры. — Затопило весь стояк полностью, и теперь люди, которые делают капремонт, ремонтируют наши квартиры, а также квартиры в соседнем подъезде, которые тоже задело.

Мы проснулись ночью от того, что у нас в квартире горячий «Ниагарский водопад», в детской упал потолок прямо над кроватью. предоставлено realnoevremya.ru жителем дома

Кровля текла и раньше, в каждую оттепель, больше десяти лет. Жильцы надеялись, что проблему исправит капремонт, который начали в доме прошлой весной, но ситуация только усугубилась:

— Проектанты говорили, что у нас крыша сделана неправильно и что сейчас они сделают все правильно и ничего течь не будет. Получается, они сделали, но крыша снова течет во время оттепели. Раньше от протечек кровли страдали все жители верхних этажей, а теперь наша часть дома, — утверждает она.

Жители также просили строителей заменить подгнившие конструкции чердака и крыши, опасаясь нового ЧП.

«Затраты на реставрацию могут оказаться бесполезными»



Объект культурного наследия «Дом чекистов» — 1930-х годов постройки. Его возвели для сотрудников Народного комиссариата внутренних дел, отсюда и название. Предыдущий капремонт здесь был в 2004—2006 годах, к Универсиаде обновили фасад и кровлю. Сейчас дом ремонтируют как памятник регионального значения по проекту компании «АПМ «Эклектика», документ прошел экспертизу в Комитете РТ по охране ОКН и получил положительное заключение. Заказчиком экспертизы выступила Управляющая компания Вахитовского района. Заказчик капремонта — ГИСУ РТ, генеральный подрядчик — ГУП «Татлизинг», субподрядчик — ООО «Ремонтстройсервис».

По словам жильцов, по несущим стенам старого здания пошли трещины. Граждане убеждены, что это свидетельствует о просадках основания, сдвиге и начавшемся разрушении фундамента дома, требующего комплекса работ по его укреплению.

— По нашему мнению, это явилось результатом того, что с начала 2000-х годов в цокольных помещениях дома протекала канализация в связи с выселением жильцов и переходом помещений в собственность КЗИО. Также в подвал центральной части дома сливалась горячая вода из системы отопления. Поэтому к капремонту 2006 года в стенах дома уже начали появляться трещины, — написали жильцы в письме руководству Комитета РТ по охране ОКН. — В связи с этим затраты на реставрацию дома могут оказаться бесполезными без проведения работ по укреплению фундамента. Однако научно-проектной документацией ООО «АПМ «Эклектика» такие работы не предусмотрены.

По словам жильцов, по несущим стенам старого здания пошли трещины. Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам обитателей дома, проектанты уверяли — фундамент хороший и делать с ним ничего не надо. Людей это не убедило: «Мы рассчитывали, что капремонт все это решит, а в итоге, получается, деньги практически освоены, а проблемы остались. Думали, они укрепят фундамент, закроют трещины, заменят кровлю. Но что-то пошло не так. Сначала почему-то начали красить фасады, потом — инъектировать трещины на фасаде».

«По нашему мнению, проект некачественный»

Не оправдались надежды и по сетям — при монтаже новой системы отопления установили узел погодного регулирования. Но платить меньше жильцы не стали.

— Раньше мы платили по нормативу, нам выставляли плату по максимальному объему потребления. После модернизации отопительной системы мы не то что меньше платить не стали, оплата, напротив, возросла где-то на 30%, — рассказал житель дома Игорь Суворов.

Замечания вызвал и проект капремонта, в одном из своих писем чиновникам жильцы указали, что его анализ свидетельствует о несоответствии требованиям, установленным к инженерно-технической документации для проведения ремонтно-реставрационных работ:



«В местах наличия основных трещин капитальных стен в нарушение ГОСТов шурфы не бурились, следовательно, причины деформации стен установлены не были. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что обследование фундамента проведено формально и не может отражать его реальное состояние», писали они в письме на имя Ивана Гущина. В дальнейшем по настоянию жильцов, шурфы все же пробурили.

— Условно говоря, проект был сделан на коленке. Один из жильцов — юрист, очень въедливо просмотрел его и оценил на соответствие букве закона. К примеру, в нем привлекались исследования, которые были сделаны слишком рано, по прошествии трех лет они не действуют. Поэтому, по нашему мнению, проект некачественный, — высказала точку зрения еще одна жительница Алия Гумерова.

«Проектанты говорили — крыша сделана неправильно, и что они сделают правильно, течь не будет. Они сделали, но крыша снова течет во время оттепели». предоставлено realnoevremya.ru жителем дома

В конце письма граждане просили провести экспертизу проектно-сметной документации по капремонту и укрепить фундамент дома. У населения много и других претензий: в части ремонта фасада, подъездов, замены окон — полный список замечаний у подрядчика. По словам жильцов, в результате капремонт, на который возлагали столько надежд, не порадовал — «стало только хуже».

Проектант и Комитет РТ по охране ОКН: работа еще не окончена

Подрядчик еще не закончил работу по капремонту дома, сообщила «Реальному времени» Лилиан Иванова, руководитель компании «АПМ «Эклектика», которая подготовила проект капремонта ОКН «Дом чекиста»:

— Фирма, которая делала эти работы в прошлом году, еще не закончила работу ни по кровле, ни по другим видам работ. Они еще ничего не закрыли, ни один раздел. Одно дело — что чертят в проекте, другое — что строят. Когда мы пришли на объект, у нас тоже были замечания как у специалистов, ведущих авторский надзор. Какие-то работы они не закончили или недоделали. Они должны учесть все недостатки, которые выявляются в ходе работ, — сообщила она, добавив, что ремонт должны завершить к лету.

В Комитете РТ по охране ОКН, комментируя ситуацию нашему изданию, сообщили, что на проект получены все необходимые согласования — положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и согласование самого Комитета. В рамках согласованных проектных решений предусмотрен комплекс ремонтно-реставрационных работ с приспособлением памятника для современного использования. В адрес лицензированной подрядной организации, ООО «Ремонтстройсервис», выдано два комплекта разрешений на реставрацию и приспособление.

У населения много и других претензий: в части ремонта фасада, подъездов, замены окон — полный список замечаний у подрядчика. предоставлено realnoevremya.ru жителем дома

— В ходе ремонтно-реставрационных работ в адрес Комитета поступали обращения жильцов дома о ненадлежащем качестве выполнения работ, в частности при замене сетей отопления, ремонте кровли, жалобы на отсутствие козырьков над подъездами жилого дома. Все возникающие вопросы оперативно рассматривались подрядной организацией при участии государственного заказчика работ — ГБУ «Главстрой Республики Татарстан», генерального подрядчика — ГУП РТ «Татлизинг», ООО «УК Вахитовского района», — сообщили в ведомстве Ивана Гущина.

Прокомментировали и продление сроков капремонта: для устранения замечаний в феврале 2024 года по заявлению подрядчика Комитет выдал новое разрешение на проведение работ по реставрации и приспособлению. Виды работ: заделка трещин в стенах; устройство горизонтальной отсечной гидроизоляции; ремонт фальцевой кровли; замена дверных и оконных заполнений; замена инженерных сетей (отопление, электроснабжение); благоустройство дворовой территории. Завершить работу должны к 1 июня.

Что касается просьб жильцов по укреплению фундамента дома, чиновники сообщили, что проектные решения по сохранению ОКН обоснованы результатами комплексных инженерных обследований и историко-архивных исследований, проведенных лицензированной организацией. В частности, в поступившей на согласование в Комитет проектной документации представлены результаты обследования оснований и фундаментов с определением их состояния и несущей способности на основании выполненных шурфов.

Для устранения замечаний в феврале 2024 года по заявлению подрядчика Комитет выдал новое разрешение на проведение работ по реставрации и приспособлению. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Согласно заключению лицензированной организации, несущая способность грунтов основания и фундаментов достаточна для восприятия существующих нагрузок, при этом деформаций, просадок, трещин не обнаружено, техническое состояние в соответствии с нормами и ГОСТ оценивается как работоспособное. Работы по реставрации осуществляются лицензированной подрядной организацией при обязательном осуществлении авторского, технического надзора и научного руководства, ответственных за качество и правильность выполнения работ на объекте. Замечаний к проектной документации с их стороны в адрес Комитета не поступало, — добавили в Комитете РТ по охране ОКН.

Все возникающие замечания, по словам чиновников, отрабатываются подрядной организацией совместно с управляющей компанией, обслуживающими организациями, при непосредственном участии жильцов дома: «В настоящее время проведены работы по наладке системы отопления, устранены замечания по выполненным работам».

В УК Вахитовского района заявили, что дом на ул. Карла Маркса, 23/6 находится в ее управлении и что «договорных отношений» в рамках капремонта этого здания у нее нет, поэтому все вопросы адресовали в ГИСУ РТ.

В ГИСУ РТ нашему изданию заявили, что «ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения «Дом чекистов», расположенного по адресу: ул. Карла Маркса, дом 23/6, ведутся в соответствии с проектной документацией, которая получила положительное заключение государственной экспертизы». При этом работы ведутся в плановом режиме, а из регионального бюджета на капремонт дома было выделено 94 млн рублей.

«Реальное время» будет следить за развитием событий.