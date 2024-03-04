Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера
Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
На проблемы жалуются жители Москвы и Московской области (28%), Ленинградской (13%), Свердловской (4%), Челябинской (3%) и Нижегородской (3%) областей.
Подавляющее большинство (70%) обращают внимание на сбой в работе мобильного приложения. На общий сбой пожаловались 21% пользователей.
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