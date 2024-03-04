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Технологии

Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера

18:36, 04.03.2024 1
Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера
Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта downdetector.su

Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

На проблемы жалуются жители Москвы и Московской области (28%), Ленинградской (13%), Свердловской (4%), Челябинской (3%) и Нижегородской (3%) областей.

Подавляющее большинство (70%) обращают внимание на сбой в работе мобильного приложения. На общий сбой пожаловались 21% пользователей.

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Технологии
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