На колокольню Раифского монастыря после реконструкции водрузили купол

Фото: предоставлено realnoevremya.ru администрацией Зеленодольского района Татарстана

В Раифском Богородицком мужском монастыре после капитальной реставрации водрузили купол с крестом над колокольней с надвратной церковью во имя Архистратига Божия Михаила. Перед водружением купол освятил наместник монастыря игумен Гавриил, сообщает пресс-служба Зеленодольского района Татарстана.

Старый купол с деревянным каркасом и медным покрытием смонтировали в 1992 году. Он обветшал за последние 30 лет. Новый купол изготовила чебоксарская компания «Плазмотех» из металлического каркаса и спецпокрытия на основе нитрида титана. Высота креста составляет шесть метров, высота купола — восемь метров. Общая высота колокольни с крестом — 60 метров.

— Колокольня Архистратига Божия Михаила является одним из последних строений Раифской пустыни. Ее строительство было закончено в 1903 году на средства известного благотворителя Михаила Тимофеевича Атлашкина. Он похоронен на Раифском монастырском кладбище, его надгробие — единственное уцелевшее дореволюционное надгробие Раифского некрополя. Михаил Атлашкин был человеком-созидателем, который жил и трудился во благо людей, — написал в своем telegram-канале глава района Михаил Афанасьев.

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