Спикер нижней палаты парламента Казахстана прибыл в Казань
Председатель нижней палаты (мажилиса) парламента Казахстана Ерлан Кошанов прибыл в Казань с делегацией. Парламентариев в аэропорту встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.
В рамках визита законодатели Казахстана посетят Госсовет, а также намерены изучить опыт Татарстана по проведению инновационной промышленной политики, внедрению передовых форм производства и посетить АО «Химград».
Еще Кошанов планирует провести встречу с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Стороны обсудят планы по развитию межпарламентского сотрудничества, а также вопросы межрегионального экономического и культурно-образовательного взаимодействия.
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