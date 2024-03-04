Нового главу МВД Татарстана представят в закрытом формате

В среду, 6 марта, в Казани состоится церемония представления нового министра внутренних дел Татарстана, генерал-майора Дамира Сатретдинова коллективу МВД республики. Ожидается, что участие в церемонии по видеосвязи из Москвы примет глава МВД РФ Владимир Колокольцев, на заседание приглашен и раис РТ Рустам Минниханов, сообщают источники «Реального времени».



В аппарате главы республики и в пресс-службе МВД по РТ предварительно сообщают — заседание будет закрытым для журналистов и широкой общественности.

Напомним, Указ о назначении нового министра был подписан Владимиром Путиным на прошлой неделе. Последние три года генерал Дамир Сатретдинов возглавлял работу МВД в Ханты-Мансийском округе.