Итоги дня: Владимир Путин и президенты едут в Казань, запрет рекламы у иноагентов, беспилотники в Иннополисе
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 20 февраля:
- Минфин России не поддержал предложение о сохранении беспошлинного порога ввоза товаров на уровне 1000 евро.
- Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 29 февраля.
- Президент Республики Сербской Милорад Додик прибыл в Казань с рабочим визитом.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидеры стран СНГ посетят церемонию открытия «Игр будущего» в Казани.
- Владимир Путин встретится в Казани с лидерами Киргизии, Узбекистана, Казахстана и других стран.
- Татарстан стал лидером среди регионов России по рейтингу перспективности трудоустройства.
- Татарстан направит свыше 2,1 миллиарда рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения.
- В татарстанских школах обучается полмиллиона школьников.
- Татарстан стал лидером по производству каучука и полимеров среди остальных регионов России.
- В Татарстане реконструируют и построят системы водоснабжения почти за 265 млн рублей.
- Представители Татарстана и Чечни подписали соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотной авиации.
- Венесуэла в ближайшее время войдет в БРИКС.
- Инфляция в начале 2024 года осталась на прежнем уровне.
- В Казани огласили обвинение Дине Ахметзяновой по делу Finikо.
- Банк России планирует запустить рейтинговый репозитарий в 2024 году.
- Госдума приняла законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов.
- Россия стала одним из лидеров глобального энергетического рынка.
- Госдума приняла в окончательном чтении закон о самозапрете на оформление кредитов.
- В бюджет России за 2023 год поступило 5,8 млрд рублей антимонопольных штрафов.
- В России зарегистрировали новую тест-систему для новорожденных, которая выявляет наследственные заболевания.
- Фарид Мухаметшин переизбран председателем Ассамблеи народов Татарстана.
- Московский гортранс предъявил КАМАЗу счет за сгоревший автобус.
- Татарстанцы оказались на 12-м месте в России по продолжительности жизни и на 19-м — по общей смертности.
Ключевые события 727-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ и отражены четыре контратаки противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
- Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих и два пикапа.
- Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также орудие М119 производства США.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Курдюмовка и Красное Донецкой Народной Республики, а также отразили атаку штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Богдановка Донецкой Народной Республики.
- Общие потери ВСУ составили свыше 395 военнослужащих, три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, три бронетранспортера М113 производства США, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей.
- Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжили занятие более выгодных рубежей и позиций, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ.
- Кроме того, в районах населенных пунктов Ласточкино и Первомайское Донецкой Народной Республики отражены четыре контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ.
- Противник потерял убитыми и раненными до 425 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, а также пять автомобилей.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение формированиям 108-й бригады теробороны в районе населенного пункта Луговское Запорожской области. Также отражена контратака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко Запорожской области.
- Потери противника составили до 190 военнослужащих, танк и четыре автомобиля.
- В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».
- На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» во взаимодействии с артиллерией нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 65-й, 118-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Орехов и Вербовое Запорожской области.
- Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.
- Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах.
- Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
- В течение суток перехвачены семь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США, а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.
- Кроме того, уничтожены 124 беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населенных пунктов Мирное Запорожской области, Лозовое, Ключевое Донецкой Народной Республики, Подгорное, Новоегоровка и Кременная Луганской Народной Республики.
Нафиса МиннехузинаОбщество Татарстан
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