Госдума приняла в окончательном чтении закон о самозапрете на оформление кредитов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о праве заемщика установить запрет на заключение с ним договоров потребительского кредита или займа. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

— Принятие закона даст гражданам возможность дополнительно защитить себя от мошенников, которые оформляют кредиты и микрозаймы на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные, — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Запрет не будет распространяться на ипотеку, автокредиты, а также на образовательные кредиты с государственной поддержкой.

Депутаты Госдумы приняли закон в первом чтении еще 17 января. Мера должна помочь защититься от мошенников. Если закон будет принят, то самозапрет можно будет установить не только на сайте «Госуслуги», но и в МФЦ, и банках.

Изначально планировалось, что закон вступит в силу с 1 июля 2024 года. Согласно поправкам, вступление в силу закона отложили до 15 июля 2025 года.

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