Инфляция в начале 2024 года осталась на прежнем уровне

В январе 2024 г. годовой прирост цен сохранился на уровне 7,44%, а месячная инфляция составила 0,86%. Замедлились устойчивые компоненты инфляции, но они все еще превышают 6%. Чтобы закрепить этот тренд, необходимо сохранять жесткую денежно-кредитную политику. Рост потребительских цен в январе замедлился по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Основной фактор инфляции — высокий спрос, который превышает возможности расширения предложения.

Небольшое изменение цен произошло в разных категориях товаров и услуг. Снизилась стоимость яиц и мясопродуктов, подешевели зарубежные туры. В то же время выросли цены на внутренние туры и железнодорожные билеты. По прогнозу Центробанка, жесткая денежно-кредитная политика снизит избыточный спрос и проинфляционные последствия. К 2024 году годовая инфляция снизится до 4–4,5% и будет держаться вблизи 4%.

Ранее, 16 февраля, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина высказалась о возможности снижения ключевой ставки в ближайшем будущем. Она допустила, что это произойдет во второй половине 2024 года.

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Разиль Самигуллин