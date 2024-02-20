Представители Татарстана и Чечни подписали соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотной авиации

Фото: Георгий Дикопольский

Федерация гонок дронов Республики Татарстан приняла участие в соревнованиях, которые прошли в Грозном 17—18 февраля. Вместе с Федерацией гонок дронов Чеченской Республики и Грозненским государственным нефтяным техническим университетом им. академика М.Д. Миллионщикова организация подписала соглашение о сотрудничестве.

Оно подразумевает внедрение инновационных достижений науки и образования в производственный процесс, модернизацию материальной базы и совместное развитие новых направлений подготовки специалистов в сфере беспилотной авиации.

Руководитель Федерации гонок дронов Республики Татарстан Георгий Дикопольский рассказал о том, что Татарстан и Чечня планируют развивать беспилотные авиационные системы и создавать новые интересные продукты.

— Я жду, что в ближайшее время мы с гордостью представим совместный проект, созданный стараниями двух единодушных республик, нам удалось поговорить о многом, Татарстан совместно с Чеченской республикой планирует развиваться в направлении беспилотных авиационных систем, я уверен, данное сотрудничество приведет к новым интересным продуктам, — добавил Дикопольский.

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Разиль Самигуллин