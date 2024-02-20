Татарстан — лидер рейтинга перспективности трудоустройства в России

Аналитики hh.ru представили рейтинг регионов страны по перспективности трудоустройства. Возглавила рейтинг Республика Татарстан с 77,42 балла. На одну вакансию здесь приходится 3,3 резюме. Предлагаемая зарплата составляет в среднем 59 600 рублей, а прожиточный минимум для трудоспособного населения равен 14 317 рублям.

Также в топ-10 регионов по перспективности трудоустройства вошли Ямало-Ненецкий АО, Рязанская область, Свердловская область, Республика Башкортостан, Еврейская АО, Ленинградская область, Липецкая область, Амурская область и Московская область.

Примечательно, что Москва оказалась только на 65-м месте. Это объясняется более высокой конкуренцией за рабочие места, а также низким соотношением медианной заработной платы к прожиточному минимуму.

— Регионов с избытком трудовых ресурсов на сегодняшний день нет, кадровый голод является общей проблемой для всей страны. Региональные органы власти совместно с бизнесом начинают работать над имиджем и HR-брендом территорий, чтобы удержать местных жителей от переезда и привлечь к себе людей из других субъектов, — отмечает Александр Ильин, аналитик hh.ru и автор методологии рейтинга.

При оценке перспективности регионов использовались объективные статистические показатели: уровень предлагаемой зарплаты и соотношение этого показателя с прожиточным минимумом, уровень конкуренции среди соискателей, уровень безработицы, а также стремление жителей региона переехать.

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Нафиса Миннехузина