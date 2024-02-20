Минфин не поддержал предложение о сохранении беспошлинного порога ввоза товаров на уровне 1000 евро

Минфин России не одобрил предложение сохранить порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования на уровне 1000 евро. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письма министерства, направленные крупным российским маркетплейсам «Яндекс.Маркет» и Ozon.

Кроме того, в Минфине сообщили, что окончательное решение по порогу беспошлинной торговли будет приниматься правительством России.

С 1 апреля 2024 года порог должен снизиться до 200 евро, что может привести к росту стоимости зарубежных товаров на 15% уже в 2024 году. При этом рынок не успел восстановиться от последствий импортозамещения.

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Нафиса Миннехузина