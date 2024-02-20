В бюджет России за 2023 год поступило 5,8 млрд рублей антимонопольных штрафов

В 2023 году в бюджет России было перечислено 5,8 миллиарда рублей штрафов за нарушение антимонопольного законодательства. Из них 2,4 миллиарда рублей взыскал центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы (ФАС), а 3,4 миллиарда — территориальные органы.

Крупнейший штраф в 2023 году получила компания Apple — 906 миллионов рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений для операционной системы iOS.

Ранее сообщалось, что в России цены на авиабилеты в новогодние праздники снизились на 7—39% после проверки Федеральной антимонопольной службы. Сообщалось, что мониторинг ФАС велся по более чем 330 наиболее востребованным маршрутам.

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Разиль Самигуллин