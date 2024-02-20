Госдума приняла законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов. Документ распространяется на физических лиц и юридические лица вне зависимости от форм собственности. Ранее Госдума только рассматривала возможность введения данного законопроекта.

Это решение касается любых платформ — сайтов, социальных сетей и блогов. В том числе подпадают под запрет и сами интернет-ресурсы иноагентов, которые запрещается рекламировать в СМИ. Вячеслав Володин в своем телеграм-канале сообщил, что только в прошлом году на ресурсах иностранных агентов свою рекламу разместили более 200 российских физлиц и юрлиц.

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Разиль Самигуллин