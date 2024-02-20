Татарстан направит свыше 2,1 миллиарда рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения

Фото: Платонов Максим

Более 2,1 млрд рублей будет выделено в этом году в Татарстане на реализацию регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». В 2023-м на эти цели в республике направили 2,4 млрд. Сумму озвучил сегодня на брифинге в кабинете министров РТ министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин.

В минувшем году в рамках проекта в Татарстане капитально отремонтировали 27 медицинских учреждений, планы на 2024-й — обновить еще 29. Были построены 117 объектов здравоохранения, в этом году возведут 105.

Глобальные планы у медиков по оснащению оборудованием поликлиник и больниц. Если в 2023-м новую технику получили 1,9 тысяч медучреждений, то в 2024-м получателей будет в 4 раза больше — 8,8 тысяч объектов здравоохранения.