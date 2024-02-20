В России зарегистрировали новую тест-систему для новорожденных — она выявляет наследственные заболевания

В России зарегистрировали новую тест-систему для новорожденных. Она способна выявить около 2,5 тысячи наследственных заболеваний в первые дни жизни ребенка, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на стратегической сессии о реализации инициатив социально-экономического развития.

По словам Мишустина, препараты разрабатываются на основе клеточных технологий.

— Завершаются клинические исследования продуктов тканевой инженерии для лечения болезней суставов и переломов. Такую терапию сможет получать очень широкий круг пациентов. Рассчитываем, что наши специалисты и ученые представят еще больше полезных проектов, — сказал глава Кабмина.

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