Венесуэла в ближайшее время войдет в БРИКС
Венесуэла войдет в состав БРИКС в ближайшее время, заявил президент страны Николас Мадуро на телеканале Venezolana de Televisión «С Мадуро плюс».
Президент указал, что на смену «старому колониальному миру с войнами, интервенциями, геноцидом и комплексом превосходства» приходит новый мир с БРИКС.
— Тенденция возникновения нового мира и консолидации БРИКС необратима, и Венесуэла скоро войдет в БРИКС, — сказал президент Венесуэлы.
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