В Татарстане реконструируют и построят системы водоснабжения почти за 265 млн рублей
В 18 районах Татарстана, в том числе в Казани, планируют обновить системы водоснабжения. В некоторых случаях рабочим нужно построить новые сети водоснабжения, а в других необходимо заняться их реконструкцией. На это выделят 264,7 млн рублей. Заказчиком выступает ГБУ «Современные энергосберегающие технологии», выяснило «Реальное время».
В Казани сети водоснабжения появятся в жилом массиве Борисоглебское. Водовод проложат по улицам Ленина, Школьной, Победы, Торфяной, Переломной, Зеленой, Заречной, Колхозной, Заводской, Молодежной, Иванычева и Вишневой. Проектом предусматривается возможность подключения к проектируемым сетям водопотребителей: устройство на сети колодцев с запорной арматурой.
При проведении работ подрядчику нужно заменить кирпичные колодцы на железобетонные. Еще ему необходимо использовать только полиэтиленовые трубы, а также обустроить пожарные гидранты.
В случае обнаружения бесхозных или других сетей водопровода на территории строительства нужно провести мероприятия по выносу их из этой зоны.
В рамках контракта работы пройдут в 18 районах. В половине случаев исполнитель займется реконструкцией. Работы проведут в следующих населенных пунктах:
- с. Старое Курмашево (Актанышский район);
- п. Урняк (Арский район);
- пгт. Балтаси (Балтасинский район);
- ул. Мишина и Ахметзянова, микрорайон Воздвиженка (Заинск);
- с. Большие Кайбицы (Кайбицкий район);
- ул. Изыскателей (Мензелинский район);
- с. Ленино-Кокушкино (Пестречинский район);
- ул. Новая в с. Измя (Сабинский район);
- д. Шарлиарема и Курмашево (Сармановский район).
В остальных случаях предусмотрено строительство сетей водоснабжения:
- д. Октябрь (Аксубаевский район);
- с. Актаныш и с. Новое Алимово (Актанышский район);
- с. Карелино (Балтасинский район);
- д. Эстачи и с. Бимери (Высокогорский район);
- с. Верхние Шипки (Верхнеуслонский район);
- с. Клянчеево (Камско-Устьинский район);
- 106-й микрорайон Большекукморского сельского поселения (Кукморский район);
- с. Малмыжка до города Мамадыша (Мамадышский район);
- с. Мунайка (Менделеевский район);
- п. Трудовой (Нижнекамский район);
- с. Малая Шильна, д. Суровка и с. Новотроицкое (Тукаевский район);
- с. Тюлячи (Тюлячинский район).
Все работы нужно завершить до 1 декабря 2024 года. Допускается досрочная сдача результатов выполненных работ. Деньги на эти цели выделят из республиканского бюджета.
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