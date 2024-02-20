В Татарстане реконструируют и построят системы водоснабжения почти за 265 млн рублей

Фото: Платонов Максим

В 18 районах Татарстана, в том числе в Казани, планируют обновить системы водоснабжения. В некоторых случаях рабочим нужно построить новые сети водоснабжения, а в других необходимо заняться их реконструкцией. На это выделят 264,7 млн рублей. Заказчиком выступает ГБУ «Современные энергосберегающие технологии», выяснило «Реальное время».

В Казани сети водоснабжения появятся в жилом массиве Борисоглебское. Водовод проложат по улицам Ленина, Школьной, Победы, Торфяной, Переломной, Зеленой, Заречной, Колхозной, Заводской, Молодежной, Иванычева и Вишневой. Проектом предусматривается возможность подключения к проектируемым сетям водопотребителей: устройство на сети колодцев с запорной арматурой.

При проведении работ подрядчику нужно заменить кирпичные колодцы на железобетонные. Еще ему необходимо использовать только полиэтиленовые трубы, а также обустроить пожарные гидранты.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В случае обнаружения бесхозных или других сетей водопровода на территории строительства нужно провести мероприятия по выносу их из этой зоны.

В рамках контракта работы пройдут в 18 районах. В половине случаев исполнитель займется реконструкцией. Работы проведут в следующих населенных пунктах:

с. Старое Курмашево (Актанышский район);

п. Урняк (Арский район);

пгт. Балтаси (Балтасинский район);

ул. Мишина и Ахметзянова, микрорайон Воздвиженка (Заинск);

с. Большие Кайбицы (Кайбицкий район);

ул. Изыскателей (Мензелинский район);

с. Ленино-Кокушкино (Пестречинский район);

ул. Новая в с. Измя (Сабинский район);

д. Шарлиарема и Курмашево (Сармановский район).

realnoevremya.ru

В остальных случаях предусмотрено строительство сетей водоснабжения:

д. Октябрь (Аксубаевский район);

с. Актаныш и с. Новое Алимово (Актанышский район);

с. Карелино (Балтасинский район);

д. Эстачи и с. Бимери (Высокогорский район);

с. Верхние Шипки (Верхнеуслонский район);

с. Клянчеево (Камско-Устьинский район);

106-й микрорайон Большекукморского сельского поселения (Кукморский район);

с. Малмыжка до города Мамадыша (Мамадышский район);

с. Мунайка (Менделеевский район);

п. Трудовой (Нижнекамский район);

с. Малая Шильна, д. Суровка и с. Новотроицкое (Тукаевский район);

с. Тюлячи (Тюлячинский район).

Все работы нужно завершить до 1 декабря 2024 года. Допускается досрочная сдача результатов выполненных работ. Деньги на эти цели выделят из республиканского бюджета.

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