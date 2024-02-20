Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 29 февраля
Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 29 февраля, сообщают в Кремле и Госдуме.
— 29 февраля Владимир Путин обратится к Федеральному собранию Российской Федерации с ежегодным посланием, — говорится в сообщении Кремля.
Согласно Конституции России, послание главы государства Федеральному Собранию проходит ежегодно: «Во исполнение ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации президент Российской Федерации издает указы, в которых определяются стратегические цели и приоритеты социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации».
Предыдущее, 28-е послание президента и 18-е послание Путина прошло в феврале 2023 года. Обычно на таких мероприятиях президент России дает свою оценку ситуации в стране, обозначает задачи на перспективу.
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