Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидеры стран СНГ посетят Казань

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Казань. Он примет участие в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего» в столице Татарстана, сообщает его пресс-служба.

На мероприятие также прибудут главы Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, представители ряда других государств.

На «Игры будущего» ждут российского президента Владимира Путина. Но его возможный визит еще официально не анонсировали. В Кремле пообещали проинформировать о каких-либо решениях по этому вопросу.

«Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта по 21 инновационной дисциплине. Всего в турнире примут участие 282 международные команды из более 100 стран, свыше 2 тысяч спортсменов. В ближайшие дни в городе ждут высоких гостей на уровне глав государств.



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