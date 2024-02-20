«Зарабатывала по 30 миллионов в месяц»: как досудебщица Finiko топила «вице-президента» Ахметзянову

Фото: Плотникова Ирина

Почему первый заместитель генерального прокурора РФ подписал соглашение с арестованной «звездой» криптопроекта Finiko Лилией Нуриевой, какие обещания давала «главная по кешбэк-офисам» Дина Ахметзянова новым вкладчикам и как обогатилась, прежде чем оказаться в СИЗО? Об этом стало известно сегодня на заседании Вахитовского суда Казани, где огласили ряд важных документов из дела досудебщицы, включая ее очную ставку.



Не было ли давления со стороны следствия?

Стартовавший в Казани процесс над первой фигуранткой ОПС Finiko пока не дошел даже до прений. Сегодня гособвинитель Рамиль Галеев за полтора часа огласил оставшиеся 50 листов обвинительного заключения, после чего безработная москвичка Лилия Нуриева подтвердила Вахитовскому райсуду Казани — с предъявленным обвинением об участии в ОПС и мошенничестве на 206 млн рублей полностью согласна и поддерживает свое ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без допроса свидетелей и исследования доказательств. Такой порядок гарантирует досудебщице при назначении наказания срок не более двух третей от максимального.

Нуриева, безусловно, надеется, что суд сочтет ее достойной исправления без изоляции от общества. Впрочем, и в особом порядке по делу в 300 томов одним обвинением не обойдешься.

Из оглашенного в суде выяснилось — 7 апреля 2022-го из московского СИЗО Нуриева направила обращение на имя заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина, она просила заключить с ней досудебное соглашение, обязавшись подробно описать схему преступных действий и роли всех известных ей фигурантов. Спустя две недели ходатайство арестантки поддержал руководитель следственной группы, сотрудник следственного департамента МВД РФ Григорий Антонов, а уже 29 апреля соглашение с бывшим риелтором из Казани Нуриевой подписал Разинкин. Сегодня в Вахитовском райсуде Казани объявили — надзорное ведомство считает обязательства досудебщицы исполненными.

Председательствующий судья Динар Хабибуллин поинтересовался — осознает ли фигурантка последствия рассмотрения дела в особом порядке и не подвергалась ли она и ее семья угрозам? Развернутых ответов не получил. По первому вопросу обвиняемая сказала: «Да», по второму — «Нет».

Вопрос, каким образом Нуриева исполняла досудебку, не обошел и гособвинитель Галеев. «На Вас давление не оказывалось следствием. Показания добровольно даны?» — уточнил он. «Нет, добровольно», — обронила Нуриева. Сегодня она вновь казалась уставшей, возможно, дорога из Москвы в Казань была непростой. Хотя ее московский адвокат, как и на прошлом заседании, выглядела бодро.

Две квартиры, три «Мерседеса» и 30 миллионов в месяц

Самым интересным из оглашенных сегодня документов стал протокол очной ставки между двумя арестованными в один день дамами из дела Finiko — бывшей «звездой 10-го уровня» Лилией Нуриевой и «вице-президентом» проекта Диной Ахметзяновой (ранее — Габдуллиной). При встрече с обеими в июне 2021-го следователь пытался выяснить — какой вклад вносила Ахметзянова в строительство криптопирамиды и какой доход получала. Приводим показания Нуриевой из этого протокола с небольшими сокращениями:

«В СИЗО-6 (единственный женский изолятор Москвы, — прим. ред.) мы общались с Ахметзяновой. Она со мной поделилась, что потратила на развитие проекта «Кешбэк уан» около 700 тысяч рублей, чтобы найти специалистов на развитие направления, разработку баннеров, рекламных продуктов.

Я спрашивала Дину: для чего она вкладывала деньги в развитие данного продукта. Она ответила — руководитель проекта [Кирилл] Доронин определил ей процент от общего товарооборота от данного продукта... Процент она мне не назвала.



Я спросила, какой у нее был ежемесячный доход в последнее время. Она ответила — более 30 млн рублей в месяц...

Как и все партнеры, она получала процент за каждого привлеченного клиента — 5% от суммы депозита клиента. Еще — процент от дохода своих партнеров, согласно маркетинг-плану, процент от товарооборота продукта «Кешбэк». И разовые премии, которые были установлены для всех маркетинг-планом за достижение любого уровня — с вручением телефонов, планшетов, ноутбуков, при достижении статуса директора сети или вице-президента, точно не помню, [вручали] бриллиантовое кольцо.

Мне неизвестно о каком-либо дополнительном бизнесе Дины. Она приобрела «Мерседес» себе, сестре и отцу. А также две квартиры в новых ЖК Казани, насколько помню, в районе «Кольца» и «Меги», возможно, ошибаюсь по местоположению...»

«Она говорила: Finiko планирует построить школу, больницу, город-стартап»

Как уверяла следователей Лилия Нуриева, лично с Дианой Ахметзяновой она познакомилась буквально перед крахом Finiko, в мае 2021-го. Причем встретились две казанские дамы в Твери, на конференции, где Доронин и Ахметзянова презентовали новый продукт проекта — тот самый СБS, или «Кешбэк-сервис». «Примерно в тот же период мы с ней провели совместный эфир», — вспоминала досудебщица.

С ее слов, примерно за месяц-два до этих событий Доронин на конференции в Москве объявил о новом статусе Дины Ахметзяновой, как руководителя «Кешбэк-сервиса». «После официального назначения на должность она ежедневно направляла новости по данному направлению, отвечала на вопросы партнеров и на регулярной основе, раз в неделю, проводила zoom-конференции по теме, как открыть «кешбэк»-офис», — озвучил показания Нуриевой из протокола очной ставки гособвинитель.

Далее в зале огласили вопрос следователя из того же документа — об общей численности структур главной по «кешбэку», сумме товарооборота и членах ее команды. Досудебщица отвечала, что офис Дины располагался в одном из казанских центров — сначала назвала «Плазу», потом вспомнила про «Парус». Работали в нем примерно 12 человек, которые помогали Ахметзяновой на всех организованных ею «финикийских» акциях в Казани. Нуриева назвала нескольких помощников (не все фамилии при оглашении прозвучали разборчиво), в том числе — Тимура Аннапова, Ольгу Гиззатуллину и Селину Зарипову.

Первый, по словам Лилии Нуриевой, занимался организацией конференции Ахметзяновой в ТРК «Пирамида» в 2021-м, в том числе — обеспечивал мероприятие печатной продукцией. «В этом направлении ему помогала Бурганова Эльвира, статус "10 звезд», директор стоматологической клиники в Казани», — подчеркнула обвиняемая, находившаяся в проекте на той же ступеньке.

«В команду Дины также входил ее муж — Ахметзянов Айрат, он тоже обладал статусом "10-й звезды». Был спикером на конференции Дины в Казани, рассказывал — как заводить-выводить средства и самому торговать на криптобирже. Насколько мне известно, был ответственным за направление безопасности региональных платформ», — продолжала на очной ставке Нуриева. Заметим, показания Ахметзяновой прокурор на сегодняшнем заседании озвучивать не стал, лишь отмечал, что большую часть сказанного досудебщицей вторая обвиняемая отрицала — в частности, упомянутые выше доходы.

По словам Нуриевой, лидер «финикийцев» поставил перед Ахметзяновой задачу по расширению кешбэк-офисов, и она проводила виртуальные конференции на эту тему раз в неделю, а еще — лично выезжала на открытие новых офисов. Часть zoom-эфиров Азхметзянова проводила вместе с топ-лидерами проекта — Дорониным, Зыгмунтовичем и Шакировым.

Также Нуриева уверяла — Ахметзянова не могла не понимать, что весь их криптопроект является пирамидой, но при этом вводила потенциальных клиентов в заблуждение:

— Дина всегда говорила о возвратном депозите. Она часто на прямых эфирах сообщала, что проект Finiko инвестирует в строительство, планирует построить школу, больницу, город-стартап, поэтому данный проект не является финансовой пирамидой. А еще на всех прямых эфирах говорила — каждый партнер должен передавать четкие инструкции нижестоящим, и только при таком подходе можно организовать масштабный бизнес.

В качестве ориентиров успеха Ахметзянова, если верить Нуриевой, использовала своих родственников: «Всегда приводила в пример своего племянника, который будучи несовершеннолетним, зарабатывал 1-2% в день, и своего мужа, который из Кукмора может заработать от 3 до 5% в день».

На следующем заседании прокурор намерен огласить еще ряд очных ставок досудебщицы.

Ирина Плотникова