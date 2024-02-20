Россия один из лидеров глобального энергетического рынка

Вице-премьер Александр Новак на пленарном заседании в рамках Дня энергетики на выставке «Россия» заявил о том, что Россия входит в число лидеров глобального энергетического рынка.

Главное, что стоит отметить:

В нефтяной отрасли работают более 800 000 человек, а ее вклад в объем ВВП составляет около 15%. За последние 3 года в среднем в бюджет поступает более 7 трлн рублей от нефтяной отрасли.

Добыча нефти за 20 лет выросла с 323 млн тонн до 530 млн тонн. Первичная переработка нефти увеличилась с 171 млн тонн до почти 275 млн тонн, производство автомобильного бензина — с 27 млн тонн до 44 млн тонн, а дизтоплива — с 46 млн тонн до 88 млн тонн.

До 2030 года в нефтегазохимию планируется вложить около 3,5 трлн рублей.

Количество газовых заправок за 10 лет выросло до 1080. На газ перевели 42 500 машин по программе госсубсидирования.

К 2030 году президент поручил увеличить производство СПГ до 100 млн тонн, чтобы занять 20% мирового рынка. Сейчас Россия находится на 4-м месте по экспорту СПГ в мире.

Внутреннее потребление газа составляет около 500 млрд кубометров в год, это более 75% от добываемого газа. Уровень газификации за 20 лет вырос с 53% до 73,8%.

Потребление угля в мире выросло до 8,5 млрд тонн. Россия занимает 6-е место по добыче угля и входит в тройку мировых экспортеров с долей рынка почти 15%.

За 10 лет Россия поднялась с 184-го на 7-е место в рейтинге по подключению к электросетям.

Мощность объектов возобновляемой энергетики в России составляет почти 6 ГВт: 70 солнечных электростанций — 2,2 ГВт, 26 ветропарков — 2,5 ГВт. К 2035 году мощность возобновляемой энергетики достигнет 20 ГВт. Ранее в конце января сообщалось, что энергопотребление в России с начала года растет на 4,9% на фоне холодов.

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Разиль Самигуллин