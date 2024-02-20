Московский гортранс предъявил КАМАЗу счет за сгоревший автобус

Сумма требований — 25,7 млн рублей

Фото: скриншот realnoevremya.ru видео очевидцев

Проблема казанских перевозчиков — частые пожары на транспорте — оказалась наболевшей и для московских. Как стало известно «Реальному времени», закупающий технику у КАМАЗа Мосгортранс подал несколько исков к челнинскому производителю, требуя возместить убытки за сгоревшие автобусы и электробусы. По одному из споров о возгорании НЕФАЗа на одном из маршрутов Первопрестольной соответчиком выступает разработчик системы мониторинга состояния водителя «Антисон». Эксперты изучают — могла ли ее некачественная установка стать причиной ЧП.



Сгорел на маршруте



Всего 15 минут хватило автобусу марки НЕФАЗ, следующему по маршруту №72 на юго-западе Москвы январским утром, чтобы вспыхнуть и сгореть дотла. Водитель успел вывести пассажиров и попытался потушить огонь самостоятельно, но у него не вышло. О происшествии сообщали многие СМИ, момент возгорания попал на камеры. На кадрах видно, как машина остановилась на проезжей части улицы Наметкина в средней полосе примерно в 9 утра. Из открытых дверей повалил дым, а затем автобус объяло пламенем.

На время тушения пожара движение на дороге перекрыли, маршруты общественного транспорта изменили. Когда пожарные справились с огнем, от автобуса почти ничего не осталось, восстановлению он не подлежал.

Когда пожарные справились с огнем, от автобуса почти ничего не осталось, восстановлению он не подлежал. скриншот realnoevremya.ru/vk.com/mosconline24

— Причины произошедшего будут установлены совместно с производителем автобуса — ПАО «КАМАЗ», — прокомментировали ЧП от 27 января 2021 года в московском департаменте транспорта.

Следствием этого разбирательства стала затяжная судебная тяжба Мосгортранса с челнинским автозаводом и разработчиком одной из интеллектуальных систем автобуса, которая продолжается до сих пор. Компания «КСОР» — резидент Сколково, российский разработчик IT-решений на транспорте — создала систему мониторинга состояния водителя «Антисон», которая была смонтирована и на сгоревшем автобусе. Эксперты изучают — не связан ли пожар с ее установкой. С 2019 года «Антисон» устанавливают на подвижной состав Московского метрополитена и Мосгортранса. Всего смонтировано более 13 тысяч устройств, созданных для снижения аварийности на дорогах.

С 2019 года «Антисон» устанавливают на подвижной состав Московского метрополитена и Мосгортранса. представлено пресс-службой ГУП «Мосгортранс» для realnoevremya.ru

Причина пожара — в недостаточно затянутой гайке системы?

Как уже рассказывало «Реальное время», с проблемой пожаров на общественном транспорте столкнулись и казанские перевозчики. В татарстанской столице сгорело несколько автобусов, в том числе марки НЕФАЗ, и местные перевозчики судились с производителем.

Мосгортранс также требует от автозавода и IT-компании выплатить стоимость сгоревшей машины и штраф. Сумма требований — 25,7 млн рублей. «КСОР» запросил повторную судебную экспертизу. Ходатайство удовлетворили.

В ходе судебной пожарно-автотехнической экспертизы автобуса НЕФАЗ 2018 года выпуска эксперты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Сергей Плахов и Булат Еникеев должны были ответить на пять вопросов:

В каком месте коммутационной панели за кабиной водителя произошло возгорание? Связана ли причина возгорания с работой, установленной системой мониторинга функционального состояния водителя («Антисон»)? Являлся ли причиной возгорания производственный дефект деталей (узлов) автобуса? Место возгорания и причины возникновения пожара, в том числе с учетом установки на сгоревшем автобусе дополнительного оборудования? Влияние действия/бездействия водителя на размер ущерба?

С проблемой пожаров на общественном транспорте столкнулись и казанские перевозчики. предоставлено realnoevremya.ru ГУ МЧС РФ по РТ

Как установили специалисты, очаг пожара был в левой передней части салона автобуса, внутри шкафа блока коммутаций, устроенного в задней стенке кабины водителя, с задней стороны стальной поворотной панели, на которой монтировались детали и узлы шкафа, примерно у середины ее по высоте, выше и левее блока CBCU3-E.

Причиной пожара назвали «возгорание изоляции проводов в месте присоединения провода электропитания» системы «Антисон», дополнительно подключенного к штатной системе электрооборудования автобуса «без обеспечения надежной затяжки контактирующих деталей вследствие их разогрева из-за большого выделения тепла в месте подключения клеммы этого провода к электросети автобуса». Все это привело «к самопроизвольному отворачиванию гайки крепления и возникновению большого переходного сопротивления».

Причиной возгорания автобуса эксперты прямо назвали «некачественное выполнение работ по установке системы мониторинга состояния водителя Антисон V 2.5». Дефектов деталей либо узлов автобуса они не выявили, а определение ущерба посчитали не своей компетенцией.

Экспертизу провели осмотрев другой автобус

В «КСОР» не согласились с выводами экспертизы, считая, что его должны были привлечь к делу в качестве третьего лица до проведения экспертизы. Изначально иск был адресован только КАМАЗу, а разработчик системы «Антисон» стал соответчиком позднее. В компании указали, что вывод о недостаточно затянутой гайке был сделан на основании осмотра аналогичного автобуса. При этом усомнились как в способе измерения затяжки, так и в допустимости исследования другого транспортного средства. К тому же сам эксперт пояснил суду, что метод аналогии применим не на 100 процентов, так как каждый исследуемый объект отличается от другого. И хотя речь шла о серийности объектов с регулярно повторяющимся однотипными недостатками, аналогию провели осмотрев лишь один автобус схожей конструкции.

Разработчик усомнился в допустимости исследования другого транспортного средства. скриншот realnoevremya.ru видео youtube.com/watch?v=lxq26oy_xak

Кроме того, специалисты допустили, что изоляция проводов могла оплавиться вследствие короткого замыкания, что также могло привести к пожару. Все это ставит под сомнение выводы экспертов, отметил разработчик и потребовал повторить экспертизу.

В Мосгортрансе возражали. Остаточную стоимость спорного автобуса оценили в 12,25 млн рублей. На предприятии уверены, что разработчик системы «Антисон» должен возместить эту сумму, поскольку в материалах дела есть «доказательства факта ненадлежащего исполнения ООО «КСОР» обязательств по контракту, повлекшие возгорание автобуса и причинение убытков».

КАМАЗ предупреждал Мосгортранс о нарушениях?

Челнинский автозавод считал, что выводы экспертов о причине пожара соответствуют его доводам в отзыве на иск, а также письменным доказательствам. Оказалось, что КАМАЗ неоднократно направлял Мосгортрансу письма «с требованием приостановить эксплуатацию автобусов с установленной системой «Антисон» и принять меры по устранению нарушений, допущенных при установке системы».

Кроме того, автогигант заявил, что после схожего пожара 3 марта 2021 года сообщил Мосгортрансу о проверке силами КАМАЗа и НЕФАЗа подвижного состава автобусов и электробусов и выявлении замечаний по некачественной установке устройства, отслеживающего состояние водителя. Завод потребовал устранить нарушения. В ответном письме столичное транспортное предприятие заявило, что несоответствия монтажа системы устранены, тем самым подтвердив нарушение со стороны ООО «КСОР» при монтаже, считает КАМАЗ.

В результате по делу назначили комплексную судебную оценочную, повторную пожарно-техническую экспертизу, провести которую поручили специалистам ФГУП «Судебно-экспертный центр Федеральной противопожарной службы по городу Москве» А. Крымскому и А. Языковой. На время исследования производство по делу приостанавливали, но недавно экспертное заключение поступило в суд. Новое слушание по делу назначено на март.

Оказалось, КАМАЗ неоднократно требовал от Мосгортранса приостановить эксплуатацию автобусов с системой «Антисон». realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Реальное время» связалось с участниками спора, попросив высказать свою позицию по делу. На КАМАЗе по традиции взяли паузу на комментарии до окончания судебного процесса. Между тем в картотеке арбитража еще несколько дел по искам Мосгортранса к автозаводу, в том числе по сгоревшим электробусам. Некоторые из этих споров челнинцы урегулировали мировым соглашением.

— Мы традиционно судебные дела не обсуждаем, — подтвердил директор департамента по связям с общественностью ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев в разговоре с «Реальным временем», — По электробусам, конечно, это отдельная тема, нельзя их в одну кучу с автобусами складывать. Все-таки электробусы — новый продукт, никто не знает, как правильно их эксплуатировать. А по автобусам нас регулярно обвиняют то в одном, то в другом, а потом выясняется, что была неправильная эксплуатация. Видимо не соблюдают рекомендации.

В пресс-службе IT-компании «КСОР» в ответ на запрос издания сообщили следующее: «В производстве Арбитражного суда г. Москвы находится дело №А40-191967/21-82-1365 по заявлению ГУП «Мосгортранс» к ПАО «КАМАЗ» и ООО «КСОР» о взыскании стоимости товара, штрафа, расходов в связи с буксировкой и проведением судебной экспертизы. В ходе рассмотрения дела была назначена судебная пожарно-техническая экспертиза для установления причин возгорания автобуса. Заключением эксперта №180-2023 от 22.01.2024 не установлена причинно-следственная связь между установкой системы «Антисон» и возгоранием автобуса. Судебное заседание по рассмотрению заключения эксперта назначено на 06.03.2024 г.



Таким образом, компания «КСОР» считает, что вышеуказанные обстоятельства и документы подтверждают выполнение всех обязательств надлежащим образом, а также отсутствие причинно-следственной связи между возникшим возгоранием и установкой системы «Антисон».



На сегодняшний день к мониторингу в режиме онлайн ежедневно подключены порядка 15 000 устройств системы «Антисон», которые работают на транспортных средствах различных типов и марок в агропромышленности, ретейле, нефтегазовой, горнодобывающей, золотодобывающей и других отраслях. И подобных инцидентов в нашей практике не было».

В Мосгортрансе на вопросы «Реального времени» пока не ответили, комментарий будет опубликован по получении.