Банк России планирует запустить рейтинговый репозитарий в 2024 году

Первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин сообщил, что Банк России намерен внедрить публичный рейтинговый репозитарий до конца этого года. В нем можно будет посмотреть информацию обо всех присвоенных рейтингах, описание этих рейтингов, мотивационную часть и ознакомиться с историей рейтингов компаний.

Чистюхин также отметил, что ЦБ думает над тем, чтобы распространить практику наличия двух рейтингов для биржевого листинга. Это важно, чтобы у инвесторов было подкрепление со стороны как минимум двух рейтинговых агентств относительно оценки кредитоспособности компаний.

Кроме того, Банк России готов подготовить законодательные изменения, которые разрешат практику непубличных рейтингов. В том числе 19 февраля сообщалось, что с 1 сентября форекс-дилеры должны скорректировать подходы к управлению рисками. Банк России утвердил новый базовый стандарт по управлению рисками форекс-дилеров, который уточняет требования к ведению реестра рисков и их оценке. В том числе он разграничивает полномочия органов управления форекс-дилера и его риск-менеджмента в организации этих процедур.

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Разиль Самигуллин