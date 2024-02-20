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Президент Республики Сербской прибыл в Казань с рабочим визитом

10:17, 20.02.2024

Вчера в Казань прибыл с рабочим президент Республикики Сербской Милорад Додик.

По информации СМИ, Милорада Додика встретил в аэропорту руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Татарстану Айрат Шафигуллин.

До этого президент Республики Сербской Милорад Додик был с рабочим визитом в Беларуси, где провел переговоры с Александром Лукашенко и главой МИД страны.

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Нафиса Миннехузина
ОбществоВласть Татарстан
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