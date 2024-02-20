Президент Республики Сербской прибыл в Казань с рабочим визитом
Вчера в Казань прибыл с рабочим президент Республикики Сербской Милорад Додик.
По информации СМИ, Милорада Додика встретил в аэропорту руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Татарстану Айрат Шафигуллин.
До этого президент Республики Сербской Милорад Додик был с рабочим визитом в Беларуси, где провел переговоры с Александром Лукашенко и главой МИД страны.
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