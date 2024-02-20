Фарид Мухаметшин переизбран председателем Ассамблеи народов Татарстана

Сегодня на шестой отчетной конференции Ассамблеи народов Татарстана было принято решение о переизбрании Фарида Мухаметшина на должность председателя. В ходе конференции были подведены итоги работы организации за 2021—2023 годы и намечены планы на будущее.

Приветственное слово делегатам и участникам конференции направил раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. В своем обращении он отметил важность вклада Ассамблеи в сохранение и развитие национальных культур и языков, а также традиций и обычаев народов республики.

Фарид Мухаметшин, приветствуя участников конференции, напомнил, что Ассамблея народов Татарстана была создана 32 года назад и с тех пор ее деятельность охватывает все больше общественных объединений и мероприятий. Только за 2023 год национально-культурные автономии Ассамблеи провели более 1 800 мероприятий. Консолидирующую роль играют такие мероприятия, как этнокультурные фестивали «Наш дом — Татарстан» и «Мозаика культур», а также приуроченные ко Дню Республики Татарстан и Дню народного единства.

Отдельно Фарид Мухаметшин остановился на событиях прошедшего, 2023 года, а также мероприятиях, которые прошли в рамках объявленного в республике Года национальных культур и традиций.

Слова признательности Фарид Мухаметшин выразил в адрес представителей национально-культурных объединений, которые оказывают помощь и поддержку участникам спецоперации. Отдельно Фарид Мухаметшин остановился на планах и задачах, которые стоят перед Ассамблеей в этом году. Он напомнил, что в марте состоятся события, которые определят политический вектор развития страны на предстоящие 6 лет, — выборы президента Российской Федерации, затем в сентябре этого года — выборы в Государственный совет седьмого созыва.

На заседании Государственного совета Республики Татарстан обсудили работу Ассамблеи народов Татарстана за последние три года и наметили планы на будущее.

Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин напомнил о важности встреч с иностранными студентами и знакомства их с российскими традициями и законами. Он также предложил приглашать руководителей профильных министерств и ведомств, местных национально-культурных объединений, филиалов и представительств Ассамблеи на заседания.

С докладом о деятельности Ассамблеи выступил Константин Яковлев, руководитель ее исполнительного комитета. Он рассказал о трех новых национально-культурных организациях, присоединившихся к ассамблее, и открытии представительств в 12 районах республики. Тимур Кадыров, директор Дома дружбы народов Татарстана, рассказал об итогах работы домов дружбы народов в республике в 2023 году. На конференции также утвердили новый состав совета Ассамблеи, избрали председателя и руководителя исполнительного комитета Ассамблеи.

Председателем Ассамблеи единогласно переизбрали Фарида Мухаметшина. Он поблагодарил активистов национального движения республики за доверие. «Сохранение культуры и традиций народов, проживающих в нашей республике, — это один из главных вопросов государственной политики многонационального Татарстана», — сказал он. Сегодня же Фариду Мухаметшину вручили Благодарность председателя Совета Федерации ФС РФ.

Новым руководителем исполнительного комитета Ассамблеи стал Ренат Валиуллин, ранее занимавший должность постоянного представителя Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В конце заседания активистам национальных объединений вручили благодарственные письма.

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Разиль Самигуллин