В Татарстане в школах обучается полмиллиона человек

В Татарстане насчитывается 1 408 школ, в которых в 2023/2024 учебном году обучаются 508 206 человек. Из них 226 272 ученика — это школьники 1—4 классов, а 281 934 человека — ученики 5—11 классов. Об этом «Реальному времени» сообщили в Минобрнауки Татарстана.

В 2024 году на реализацию национального проекта «Образование» в Татарстане планируют потратить более 2 миллиардов рублей. Из них около 2 миллиардов направят на строительство трех школ и капитальный ремонт четырех образовательных учреждений.

К началу учебного года в Казани открыли три новые школы: в микрорайоне М14 на 1 224 места, в ЖК «Новые горки» на 1 224 места и в ЖК «Весна» на 1 501 место. В Казани также разрабатывают проект школы на 2 500 учеников. А в 2023 году открыли сразу четыре новые школы на 6 тысяч учеников. Всего за последние 10 лет построили 25 школ. В Казани зарезервировано 63 участка под новые школы.

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Анна Уржумова