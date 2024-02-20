Татарстан стал лидером по производству каучука и полимеров в России

Республика Татарстан стала лидером по производству каучука и полимеров, об этом сообщили на пленарной сессии «Лидерство и устойчивость российской энергетики» на форуме «Россия». Также раис Татарстана Рустам Минниханов выступил на форуме с докладом о нефтеперерабатывающей деятельности в регионе.

— Наша республика — она нефтедобывающая, с 43-го года мы добываем нефть. Первая скважина была во время войны. За этот период добыто 3,5 млрд тонн нефти. На сегодняшний день мы имеем два крупных нефтеперерабатывающих комплекса. Эти заводы являются сырьевой базой для наших нефтехимиков. У нас группа СИБУР имеет два предприятия: «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез», — сказал в своем выступлении Рустам Минниханов.

По его словам, 30% полимеров и 42% каучука производятся в Татарстане.





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Нафиса Миннехузина