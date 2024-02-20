Владимир Путин встретится в Казани с зарубежными лидерами

Президент России Владимир Путин посетит Казань, где в среду, 21 февраля, состоится церемония открытия «Игр будущего». В столице Татарстана глава государства встретится с коллегами из Киргизии, Узбекистана, Казахстана и других стран.

Сегодня в столицу республики прибыл президент Киргизии Садыр Жапаров. Глава государства примет участие в мероприятиях в рамках «Игр будущего», а также планирует посетить ряд объектов для ознакомления с экономическим и промышленным потенциалом республики.



Напомним, Казань планируют посетить президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Они примут участие в церемонии открытия международного турнира.



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