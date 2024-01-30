Итоги дня: ЦБ о ключевой ставке, план развития АПК в Татарстане, масштабный сбой в доменной зоне России
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 30 января:
- Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цены на жилье в России больше не будут расти такими темпами, как это было в последние 2-3 года. Однако, по ее словам, ситуация по регионам страны будет различаться.
- Также она сообщила, что Центробанк рассматривает возможность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2024 года. Это произойдет после того, как в стране замедлится инфляция, отметила Набиуллина.
- Рынок российских акций начал повышением индекса РТС и Мосбиржи. Последний поднялся на 0,19% до 3 182,73 пункта. В цене растут акции «Русагро» (+2,3%), «Северстали» и НЛМК (+0,8%), «Аэрофлота» (+0,76%), «Магнита» (+0,5%) и так далее.
- В Рунете сегодня произошел один из самых масштабных сбоев за последние месяцы. Перебои наблюдались у большинства российских операторов, не было доступа к сотням сайтов. Они не открывались не только в России, но и в других странах. К вечеру доступ к сайтам с доменами .ru начал восстанавливаться. Проблема связана с расширениями протокола DNS — DNSSEC, позволяющего минимизировать атаки, связанные с подменой IP-адреса.
- Два ведущих производителя сельскохозяйственной техники Китая выразили готовность открыть сборочное производство в ОЭЗ «Алабуга». Сегодня раису Татарстана Рустаму Минниханову на выставке «Татагроэкспо» впервые представили образец зерноуборочного комбайна, привезенного из КНР.
- Московская консалтинговая компания ФБК подготовила два варианта развития сельского хозяйства Татарстана, радикально изменяющих действующую стратегию развития. Базовый вариант предполагает инерционное развитие при уровне господдержки в 27,5 млрд рублей, второй — рост поддержки до 99,5 млрд.
- Второй год подряд татарстанские аграрии испытывают экономические трудности, хотя получают высокий урожай зерновых и рекордные объемы молока. 3,6 млн тонн зерна, 2,1 млн тонн молока, 1,1 млн овощей и 1,7 млн тонн сахарной свеклы — гигантский урожай 2023 года не избавил их от финансовых потерь. Детали — в материале «Реального времени».
- В Татарстане с 22 по 28 января коронавирус обнаружили у 383 человек. Это на 33,8% меньше, чем было неделей ранее. Всего с начала пандемии в республике зафиксировали 220 831 случай заражения COVID-19. В целом по России за 7 дней выявили 24 288 случаев заболевания, всего — 25 875 738.
- Российскую фигуристку, уроженку Казани Камилу Валиеву лишили олимпийской медали и титула чемпионки Европы. Также российской сборной понизили рейтинг на 20 баллов в командном соревновании на Олимпиаде в Пекине из-за нарушений антидопинговых норм.
- Олимпийский комитет России обжалует решение о перераспределении итоговых мест командного турнира фигуристов на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине. Юристы комитета уже начали готовить документы для подачи апелляции.
- В Татарстане планируется масштабная реконструкция сразу нескольких объектов культурного наследия. Уже сегодня власти республики ищут подрядчика, который мог бы подготовить для них проектную документацию за 30 млн рублей. В перечень объектов вошли Башня Сююмбике, несколько домов в центре Казани и два бывших училища в Чистополе.
- Также в Казани капитально отремонтируют здания Казанского государственного театра юного зрителя на ул. Островского и ДК химиков на проспекте Ямашева. На эти цели выделят 111,8 млн рублей.
- В 2024 году в Татарстане планируется ремонт восьми школ и одного детского сада. На эти цели Главинвестстрой выделил 836 млн рублей — почти половину от суммы, которую направили на реализацию национального проекта «Образование» в республике.
- Более 9 тысяч граждан Татарстана в 2023 году выразили свое желание заключить контракты для службы в рядах Вооруженных сил России. Работа по отбору граждан продолжится и в этом году.
- Казанский блогер Расул Тавдиряков получил статус свидетеля в деле о финансировании терроризма. В рамках этого дела сотрудники ФСБ провели ряд следственных действий и доставили для проведения допросов нескольких человек.
- В это же время блогера Илюсу Миннегалееву объявили в розыск. Уроженку Мамадышского района Татарстана разыскивают по уголовной статье. При этом МВД не уточняет, какое именно дело грозит 29-летней женщине.
- В Госдуме приняли в третьем и окончательном чтении поправки в закон «О содействии развитию жилищного строительства». Решение направлено на создание объектов туристской инфраструктуры в целях развития внутреннего туризма.
- Набережночелнинский горсуд дал санкцию на домашний арест для замначальника отдела Северо-Восточного подразделения стройнадзора Антона Болкисева. Он пробудет под замком минимум до 24 марта, если вышестоящая инстанция не примет иное решение.
- В Казани заново рассмотрят дело о предполагаемом хищении 12,6 млн рублей из Фонда поддержки предпринимательства. Такое решение вынес Верховный суд Татарстана, отменив ноябрьское постановление Вахитовского райсуда о возврате материалов в прокуратуру.
- В 2023 году российские банки заработали рекордные 3,3 трлн рублей чистой прибыли. Таким образом, в декабре банковский сектор суммарно получил 64 млрд. Это в четыре раза ниже результата ноября, когда общая прибыль составляла 270 млрд рублей.
- Американский бизнесмен Илон Макс заявил о том, что первый человек прошел процедуру вживления в мозг импланта Neuralink. По его словам, операция завершилась успешно. Сейчас пациент восстанавливается.
- Компания Wildberries и правительство Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве и строительстве первого распределительного центра. Размер инвестиций составит 9 млрд рублей.
Ключевые события 706-го дня специальной военной операции на Украине:
- Как сообщает Минобороны России, на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Синьковка. Украинские войска потеряли свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
- На Краснолиманском направлении действиями группировки войск «Центр» улучшено положение по переднему краю и отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка и Червоная Диброва. Потери украинских войск составили до 290 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Новомихайловка, Курдюмовка и Георгиевка. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 310-ти военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, 11 автомобилей.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Угледар. Потери украинских войск составили до 60-ти военнослужащих, танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы FH-70 производства Великобритании и одно орудие Д-30.
- На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация», а также гаубицу Д-30.
- На Херсонском направлении в результате действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения потери ВСУ составили до 45-ти военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 431 беспилотный летательный аппарат, 456 зенитных ракетных комплексов, 14 847 танков и других боевых бронированных машин, 1 211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 902 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 042 единицы автомобильной техники.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураЭкономикаБизнес Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым