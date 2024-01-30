Российский рынок акций открылся ростом индекса МосБиржи и РТС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Во вторник, 30 января, рынок российских акций начал повышением индекса РТС и МосБиржи. Последний поднялся на 0,19% до 3 182,73 пункта.

В цене растут акции «Русагро» (+2,3%), «Северстали» и НЛМК (+0,8%), «Аэрофлота» (+0,76%), «Магнита» (+0,5%) и так далее.

Акции «Сегежи» упали на 1,48%. Также в число подешевевших вошли ценные бумаги «РусГидро» (-1,4%), «Яндекса» (-0,5%), OZON (-0,4%) и т.д.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Доллар поднялся в цене на 0,4% и стоит в пределах 89 рублей 35 копеек. Евро подорожал на 0,6% до 96 рублей 67 копеек.

Накануне российский рынок акций также открылся ростом цен на большинство акций «голубых фишек». За минуту торгов индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,1—0,3% на фоне улучшения внешних условий.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов