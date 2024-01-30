Камилу Валиеву лишили золота Олимпиады-2022 и чемпионского титула Европы

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

Российскую фигуристку, уроженку Казани Камилу Валиеву лишили олимпийской медали и титула чемпионки Европы. Международный союз конькобежцев скорректировал результаты ряда соревнований.

Всего в общей сложности Валиева лишилась девяти чемпионских титулов. Помимо победы на Олимпийских играх — 2022, она была чемпионкой Европы 2022 года и победила в финале Гран-при 2022—2023. Также аннулированы золотые медали, полученные ею на первенстве России среди юниоров и на чемпионате России 2022 года. Тогда она побила мировые рекорды по произвольной программе и общей сумме баллов.

Также российской сборной понизили рейтинг на 20 баллов в командном соревновании на Олимпиаде в Пекине из-за нарушений антидопинговых норм. В результате золото завоевали фигуристы из США, серебро — спортсмены Японии, а бронзовые медали достались команде России.

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

Напомним, Камила Валиева выиграла золото в командном зачете на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. После этого появилась информация, что фигуристка 25 декабря 2021 года, когда проходила произвольная программа чемпионата России, сдала положительную допинг-пробу — в ней выявили триметазидин.

От соревнований в личном зачете ее не отстранили, но МОК предупредил, что в случае победы или призового места Камилы Валиевой в женском одиночном фигурном катании на Олимпиаде в Пекине результаты будут считаться предварительными. Свою произвольную программу спортсменка, которой на тот момент было 15 лет, откатала с ошибками, упав почти в самом начале. В итоге она заняла 4-е место. Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова.

После информации о положительной допинг-пробе дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства провел расследование. По его итогам установили «отсутствие вины или халатности», в связи с чем наказания фигуристки не последовало. Вместе с этим аннулировали ее золотую медаль на чемпионате России 2021 года.

Накануне CAS дисквалифицировал казанскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. Срок дисквалификации начинается 25 декабря 2021 года. Также суд постановил аннулировать все результаты фигуристки на соревнованиях, в которых она принимала участие с этого времени.



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Максим Кокунин