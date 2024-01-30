Ведущие производители сельхозтехники из Китая готовы открыть производство в ОЭЗ «Алабуга»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Два ведущих производителя сельскохозяйственной техники Китая выразили готовность открыть сборочное производство в ОЭЗ «Алабуга». Сегодня раису Татарстана на выставке «Татагроэкспо» впервые представили образец зерноуборочного комбайна, привезенный из КНР.

— Этот комбайн два года эксплуатируется в Амурской и Волгоградской областях, но у них есть желание локализовать сборку в Татарстане, — рассказал гендиректор «Татагролизинг» Азат Зиганшин.

По его словам, импортируемые китайские комбайны на 20% дешевле отечественных аналогов — в пределах 19,5 млн рублей. Кроме того, они полностью полноприводные и легче по массе в полной комплектации — до 12 тонн вместо обычных 20 тонн. Правда, китайские инвесторы намерены открыть производство самостоятельно, без создания СП с российским партнером, отметил в разговоре с «Реальным временем» Азат Зиганшин. Параметры будущего производства пока не определены.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Предприятия из провинции Шандунь собираются взять в аренду площади для пилотной сборки, после чего они смогут назвать модели и объемы сборки, — рассказал он

В прошлом году на закупки сельскохозяйственной техники в Татарстане направили 12,9 млрд рублей, сельхозпредприятия приобрели почти 3 тысячи единиц техники.

Предприятия КНР рассматривают площадку не только в Татарстане, но и на Дальнем Востоке.

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Луиза Игнатьева