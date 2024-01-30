На капремонт зданий казанского ТЮЗа и ДК химиков выделят свыше 111 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани капитально отремонтируют здания Казанского государственного театра юного зрителя на ул. Островского и ДК химиков на проспекте Ямашева. На эти цели выделят 111,8 млн рублей, изучило тендер «Реальное время».

На капремонт казанского ТЮЗа предусмотрено 50 млн рублей. Львиная доля денег уйдет на строительно-монтажные работы — 38,6 млн. Подрядчику нужно заняться ремонтом систем отопления, внутренней канализации, освещения, обогрева кровли и так далее.

Еще 61,7 млн рублей уйдут на здание ДК химиков. В этом случае нужно провести демонтажные, электромонтажные и общестроительные работы, а также мероприятия по обеспечению доступа для инвалидов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В обоих случаях ремонт нужно завершить до 1 декабря 2024 года. Деньги на работы выделяет ГКУ «Главинвестстрой Татарстана».

В октябре эксперты дали положительное заключение новому проекту реконструкции зданий Казанского государственного театра юного зрителя. В ходе реконструкции также предстоит отремонтировать здание складов, построенное в первой половине XIX века. Подробности — в материале «Реального времени».



Еще в июне министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков говорил, что в казанском ДК химиков появится кофе-зона и кофейня, где будет бесплатный интернет. Работы будут завершены в ближайшее время. Он отметил, что концепцию здания власти республики обсуждают с местными жителями.



Тогда же он говорил, что республика потратит полученные от федерального бюджета 188,5 млн рублей на ремонт ДК химиков в Казани. Эти деньги регион выиграл на Всероссийском конкурсе Росмолодежи «Регион для молодых».



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Айрат Назипов