Доступ к сайтам с доменами .ru восстанавливается после глобального сбоя

Доступ к сайтам с доменами .ru восстанавливается после глобального сбоя — одного из самых масштабных в Рунете за последние месяцы.



У большинства российских операторов наблюдались сбои, с перебоями работали сотни сайтов. Они не открывались не только в России, но и в других странах.



Проблема связана с расширениями протокола DNS — DNSSEC, позволяющего минимизировать атаки, связанные с подменой IP-адреса. В результате все домены в Рунете неправильно подписались и доступ к подавляющему большинству сайтов, адреса которых заканчиваются на .ru, оказался закрыт.



В Минцифры сообщили, что в ближайшее время доступ к сайтам в зоне .ru будет восстановлен. «Координационный центр доменов .ru/.рф» сообщил, что работает над устранением проблемы:

— Специалисты Технического центра интернет и МСК-IX работают над ее устранением. В настоящее время для абонентов НСДИ проблема решена. Идут восстановительные работы. Мы будем держать вас в курсе ситуации.

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Маргарита Головатенко