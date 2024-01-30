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В Казани блогер Расул Тавдиряков получил статус свидетеля в деле о финансировании терроризма

12:25, 30.01.2024
В Казани блогер Расул Тавдиряков получил статус свидетеля в деле о финансировании терроризма
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Источники «Реального времени» опровергли информацию ряда телеграм-каналов о задержании мусульманского блогера Расула Тавдирякова. Пока силовиков он интересует лишь в качестве свидетеля по ранее возбужденному делу о спонсировании международной террористической организации ИГИЛ (ее деятельность в России запрещена).

Сегодня в рамках этого дела в Казани и Москве сотрудники ФСБ провели ряд следственных действий и доставили для проведения допросов нескольких человек, отмечает один из источников «Реального времени». По результатам этих допросов будет решаться — кто из фигурантов будет задержан.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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