Российские банки за год заработали рекордные 3,3 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году российские банки заработали рекордные 3,3 трлн рублей чистой прибыли. Информация размещена в обзоре Центробанка о динамике развития сектора в декабре 2023 года.

— За 2023 год сектор заработал рекордные 3,3 трлн руб. (с корректировкой на дивиденды) за счет восстановления основных доходов, существенного сокращения расходов на резервы и получения значительных доходов от валютной переоценки, — сказано в обзоре регулятора.

В материалах уточняется, что в декабре банковский сектор суммарно заработал 64 млрд рублей. Это в четыре раза ниже результата ноября, когда общая прибыль составляла 270 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— На снижение финансового результата повлиял рост отчислений в резервы (240 млрд руб. в декабре по сравнению с 133 млрд руб. в ноябре), в основном из-за признания потерь по старым проблемным корпоративным кредитам и прочим требованиям. Также на прибыль повлиял традиционный для конца года рост операционных расходов (352 млрд руб., +38%), — гласит документ.

В целом балансовый капитал сектора вырос на 170 млрд рублей, до 14,3 трлн рублей. Основным фактором роста стала переоценка ценных бумаг. Еще на показатель повлияла заработанная банками прибыль.

В 2022 году российские банки заработали всего 203 млрд рублей.

За первые восемь месяцев 2023 года российские банки заработали 2,4 трлн рублей чистой прибыли. Такой же доход кредитные организации получили за весь 2021 год.

В начале ноября зампред Центробанка России Ольга Полякова прогнозировала, что за весь 2023 год прибыль российских банков составит от 2,9 до 3 триллионов рублей. Таким образом, кредитные организации заработали больше, чем ожидали эксперты.

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Айрат Назипов