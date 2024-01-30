Эльвира Набиуллина: «Льготная ипотека не повышает доступность жилья»

Глава Банка России — о замедлении роста цен на квартиры и адресности ипотечных программ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Цены на жилье в России больше не будут расти такими темпами, как это было в последние два-три года, считают в Банке России. Ситуация по регионам страны будет различаться, подчеркнула глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью «РИА Новости». При этом льготная ипотека, по ее словам, должна стать адресной, поскольку за массовую платят налогоплательщики, которые не пользуются этими льготами. Подробности — в материале.

Цены на жилье будут «различаться от региона к региону»

Регулятор ждет существенного торможения роста цен на жилье в целом по России, однако на региональном уровне ситуация будет различаться, заявила в интервью «РИА Новости» глава Банка России Эльвира Набиуллина:

— Точно ждем существенного торможения темпов роста цен на жилье в целом по стране, потому что они были очень высокие. И если посмотреть последние два-три года, их нельзя объяснить тем, что какое-то время цены росли более низкими темпами, — заявила глава ЦБ. — Но картина, скорее всего, будет различаться от региона к региону, так как и взлет цен в последние годы был разным в разных частях страны.

Регулятор ждет существенного торможения роста цен на жилье в целом по России. realnoevremya.ru/Максим Платонов

В декабре Казань вошла в рейтинг российских городов с наибольшим ростом цен на квартиры в 2023 году, сообщали «Известия». Рост средней стоимости квадратного метра жилья в стране составил 9,9%. Больше всего цены на квартиры увеличились в Челябинске (+33%). Также лидерами стали Омск (+26,8%) и Екатеринбург (+25,2%). Столица Татарстана заняла восьмую строчку рейтинга — квартиры здесь подорожали в среднем на 18,4%. Кроме того, в топ-10 городов вошли Ростов-на-Дону (+24%), Волгоград и Краснодар (+20,9% в обоих городах), Нижний Новгород (+19,7%), Красноярск (+19,5%) и Пермь (+14,7%).

За минувший год в Татарстане увеличилось количество сделок и на первичном, и на вторичном рынке недвижимости. За 11 месяцев этого года Росреестр по республике зарегистрировал порядка 23,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). Количество зарегистрированных переходов прав на основании договоров купли-продажи (ДКП) превысило 219 тысяч.

Глава ЦБ: ипотечные программы должны быть адресными

Льготная ипотека в России должна стать адресной, убеждена Эльвира Набиуллина. За массовую, по ее словам, платят налогоплательщики, которые не пользуются этими льготами:

— За массовые льготные программы платят другие налогоплательщики, которые не пользуются этими льготами. Поэтому программы, на мой взгляд, должны быть адресные, пример — семейная, сельская, дальневосточная ипотека. Они направлены на решение тех задач, которые не решаются рыночными методами, — заявила глава Банка России в интервью «РИА Новости».

«Программы, на мой взгляд, должны быть адресные, пример — семейная, сельская, дальневосточная ипотека», — заявила Эльвира Набиуллина. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российскую программу льготной ипотеки на новостройки продлили в конце года до 1 июля 2024 года. Сейчас в правительстве страны обсуждают изменение ее параметров. Сохраняются и другие льготные ипотечные программы: семейная, для IT-специалистов и для Дальнего Востока.

Ранее стало известно, что с этого года Центробанк получит право ограничивать выдачу ипотеки банкам и микрофинансовым организациям. Соответствующий законопроект группа депутатов Госдумы и сенаторов внесла в парламент. Ограничения могут вступить в силу с 1 июля 2024 года.



Авторы инициативы заявили, что хотят предотвратить рост закредитованности населения и накопление рисков финансовыми учреждениями. Проект закона предполагает, что Банк России сможет устанавливать ограничения на долю ипотечных кредитов с высоким уровнем риска. При этом законопроект не будет распространяться на автокредиты и ипотеку, обеспеченную воздушными и морскими судами, судами внутреннего плавания. Это связано с рисками, связанными с ростом цен на жилье и возможным снижением качества обслуживания ипотеки.

Российскую программу льготной ипотеки на новостройки продлили в конце года до 1 июля 2024 года. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В настоящее время наблюдается рост рисков в ипотечном секторе, говорится в пояснительной записке к документу. Цены на новостройки превышают стоимость готового жилья на 42%, и это может привести к трудностям при продаже жилья и исполнении обязательств по кредиту. Кроме того, растет доля ипотеки, выдаваемой заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки.



«То, что происходило в разных странах с рынком жилья, для нас важный урок»

Глава Банка России уже неоднократно выступала против массовой льготной ипотеки, отмечая, что разрыв между ценами на жилье на «первичку» и «вторичку» усилился. По ее мнению, это может служить косвенным признаком перегрева рынка, поэтому, чтобы избежать риска пузыря, нужно развивать адресные, а не широкомасштабные меры поддержки ипотеки, сказала она в очередном интервью.

Эльвира Набиуллина подчеркнула, что регулятор выступает за сбалансированное развитие ипотеки, в противном случае ипотечный бум грозит кризисом, а не повышением доступности жилья в России. Средний срок ипотечного кредита вырос с 18 лет в 2020 году до 25 лет сейчас, отметила она:

— То, что происходит и происходило в разных странах с рынком жилья, для нас очень важный урок. Если на рынке жилья бум, то с большой вероятностью он может привести к кризису. Нам очень важно этого избегать, поэтому мы выступаем за сбалансированное развитие ипотечного кредитования, — заявила глава ЦБ, добавив, что не стоит путать доступность жилья с доступностью ипотеки: — Потому что даже если процентные ставки низкие, но человек должен брать больший объем кредита, так как в результате массовых льготных программ выросли цены, то это не означает повышения доступности жилья.

«Даже если ставки низкие, но человек должен брать больший объем кредита, это не означает повышения доступности жилья». realnoevremya.ru/Максим Платонов

Объем выдачи ипотеки в России в декабре 2023 года вырос по сравнению с декабрем предыдущего года на 8% — до 1,03 трлн рублей, средний размер нового ипотечного кредита достиг рекордных 4,45 млн рублей, сообщили в Объединенном кредитном бюро. По мнению Набиуллиной, доступность жилья определяется несколькими факторами. Прежде всего быстрее цен на квартиры должны расти доходы населения, повышаться эффективность строительства, снижаться издержки.

— И, конечно, должны быть умеренные процентные ставки по ипотеке даже без льготных программ — у нас они были, когда инфляция была на уровне цели. Тогда у нас началось достаточно активное развитие ипотеки именно из-за снижения рыночных ставок, — подчеркнула глава Банка России. — Льготная ипотека, если приводит к росту цен на жилье, не повышает его доступность. Даже если ежемесячный платеж не вырос, общая долговая нагрузка заемщика все равно растет.

С 1 июля 2024 года кроме льготной ипотеки завершается семейная, за исключением семей с ребенком-инвалидом, если он родился до 31 декабря 2023 года.