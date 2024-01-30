Эльвира Набиуллина: «Льготная ипотека не повышает доступность жилья»
Глава Банка России — о замедлении роста цен на квартиры и адресности ипотечных программ
Цены на жилье в России больше не будут расти такими темпами, как это было в последние два-три года, считают в Банке России. Ситуация по регионам страны будет различаться, подчеркнула глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью «РИА Новости». При этом льготная ипотека, по ее словам, должна стать адресной, поскольку за массовую платят налогоплательщики, которые не пользуются этими льготами. Подробности — в материале.
Цены на жилье будут «различаться от региона к региону»
Регулятор ждет существенного торможения роста цен на жилье в целом по России, однако на региональном уровне ситуация будет различаться, заявила в интервью «РИА Новости» глава Банка России Эльвира Набиуллина:
— Точно ждем существенного торможения темпов роста цен на жилье в целом по стране, потому что они были очень высокие. И если посмотреть последние два-три года, их нельзя объяснить тем, что какое-то время цены росли более низкими темпами, — заявила глава ЦБ. — Но картина, скорее всего, будет различаться от региона к региону, так как и взлет цен в последние годы был разным в разных частях страны.
В декабре Казань вошла в рейтинг российских городов с наибольшим ростом цен на квартиры в 2023 году, сообщали «Известия». Рост средней стоимости квадратного метра жилья в стране составил 9,9%. Больше всего цены на квартиры увеличились в Челябинске (+33%). Также лидерами стали Омск (+26,8%) и Екатеринбург (+25,2%). Столица Татарстана заняла восьмую строчку рейтинга — квартиры здесь подорожали в среднем на 18,4%. Кроме того, в топ-10 городов вошли Ростов-на-Дону (+24%), Волгоград и Краснодар (+20,9% в обоих городах), Нижний Новгород (+19,7%), Красноярск (+19,5%) и Пермь (+14,7%).
За минувший год в Татарстане увеличилось количество сделок и на первичном, и на вторичном рынке недвижимости. За 11 месяцев этого года Росреестр по республике зарегистрировал порядка 23,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). Количество зарегистрированных переходов прав на основании договоров купли-продажи (ДКП) превысило 219 тысяч.
Глава ЦБ: ипотечные программы должны быть адресными
Льготная ипотека в России должна стать адресной, убеждена Эльвира Набиуллина. За массовую, по ее словам, платят налогоплательщики, которые не пользуются этими льготами:
— За массовые льготные программы платят другие налогоплательщики, которые не пользуются этими льготами. Поэтому программы, на мой взгляд, должны быть адресные, пример — семейная, сельская, дальневосточная ипотека. Они направлены на решение тех задач, которые не решаются рыночными методами, — заявила глава Банка России в интервью «РИА Новости».
Российскую программу льготной ипотеки на новостройки продлили в конце года до 1 июля 2024 года. Сейчас в правительстве страны обсуждают изменение ее параметров. Сохраняются и другие льготные ипотечные программы: семейная, для IT-специалистов и для Дальнего Востока.
Ранее стало известно, что с этого года Центробанк получит право ограничивать выдачу ипотеки банкам и микрофинансовым организациям. Соответствующий законопроект группа депутатов Госдумы и сенаторов внесла в парламент. Ограничения могут вступить в силу с 1 июля 2024 года.
Авторы инициативы заявили, что хотят предотвратить рост закредитованности населения и накопление рисков финансовыми учреждениями. Проект закона предполагает, что Банк России сможет устанавливать ограничения на долю ипотечных кредитов с высоким уровнем риска. При этом законопроект не будет распространяться на автокредиты и ипотеку, обеспеченную воздушными и морскими судами, судами внутреннего плавания. Это связано с рисками, связанными с ростом цен на жилье и возможным снижением качества обслуживания ипотеки.
В настоящее время наблюдается рост рисков в ипотечном секторе, говорится в пояснительной записке к документу. Цены на новостройки превышают стоимость готового жилья на 42%, и это может привести к трудностям при продаже жилья и исполнении обязательств по кредиту. Кроме того, растет доля ипотеки, выдаваемой заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки.
«То, что происходило в разных странах с рынком жилья, для нас важный урок»
Глава Банка России уже неоднократно выступала против массовой льготной ипотеки, отмечая, что разрыв между ценами на жилье на «первичку» и «вторичку» усилился. По ее мнению, это может служить косвенным признаком перегрева рынка, поэтому, чтобы избежать риска пузыря, нужно развивать адресные, а не широкомасштабные меры поддержки ипотеки, сказала она в очередном интервью.
Эльвира Набиуллина подчеркнула, что регулятор выступает за сбалансированное развитие ипотеки, в противном случае ипотечный бум грозит кризисом, а не повышением доступности жилья в России. Средний срок ипотечного кредита вырос с 18 лет в 2020 году до 25 лет сейчас, отметила она:
— То, что происходит и происходило в разных странах с рынком жилья, для нас очень важный урок. Если на рынке жилья бум, то с большой вероятностью он может привести к кризису. Нам очень важно этого избегать, поэтому мы выступаем за сбалансированное развитие ипотечного кредитования, — заявила глава ЦБ, добавив, что не стоит путать доступность жилья с доступностью ипотеки: — Потому что даже если процентные ставки низкие, но человек должен брать больший объем кредита, так как в результате массовых льготных программ выросли цены, то это не означает повышения доступности жилья.
Объем выдачи ипотеки в России в декабре 2023 года вырос по сравнению с декабрем предыдущего года на 8% — до 1,03 трлн рублей, средний размер нового ипотечного кредита достиг рекордных 4,45 млн рублей, сообщили в Объединенном кредитном бюро. По мнению Набиуллиной, доступность жилья определяется несколькими факторами. Прежде всего быстрее цен на квартиры должны расти доходы населения, повышаться эффективность строительства, снижаться издержки.
— И, конечно, должны быть умеренные процентные ставки по ипотеке даже без льготных программ — у нас они были, когда инфляция была на уровне цели. Тогда у нас началось достаточно активное развитие ипотеки именно из-за снижения рыночных ставок, — подчеркнула глава Банка России. — Льготная ипотека, если приводит к росту цен на жилье, не повышает его доступность. Даже если ежемесячный платеж не вырос, общая долговая нагрузка заемщика все равно растет.
С 1 июля 2024 года кроме льготной ипотеки завершается семейная, за исключением семей с ребенком-инвалидом, если он родился до 31 декабря 2023 года.
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