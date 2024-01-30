Почти миллиард рублей направят на капремонт восьми школ и одного детсада в Татарстане

В 2024 году в Татарстане планируется ремонт восьми школ и одного детского сада. На эти цели Главинвестстрой Татарстана выделил 836 миллионов рублей. Проект государственного контракта есть в распоряжении «Реального времени». Для сравнения: стоимость текущего капитального ремонта — это почти половина от суммы, которую выделили для реализации национального проекта «Образование» в Татарстане в 2024 году. В его рамках планируется построить три новые школы.



Что попадает под капремонт

Больше всего объектов, попадающих под капремонт и закупку оборудования, находится в Казани. Это:

Средняя общеобразовательная школа №49 на улице Мусина,

Средняя общеобразовательная школа №130 имени Героя России С.А. Ашихмина на улице Химиков,

Лицей-интернат №2 на Шамиля Усманова,

Средняя общеобразовательная школа №8 на Приволжской,

Средняя русско-татарская общеобразовательная школа №57 на Алтынова,

Средняя общеобразовательная школа №8 на Фурманова.

Кроме казанских школ под капитальный ремонт попадают:

Детский сад №10 «Ромашка» в Кукморе,

Средняя общеобразовательная школа поселка Новый в Кукморском муниципальном районе,

Уруссинская средняя общеобразовательная школа №3 в Ютазинском муниципальном районе.

Согласно проекту госконтракта, у всех объектов, кроме СОШ поселка Новый и Уруссинской СОШ, помимо капремонта, планируется приобретение оборудования. В детском саду №10 в Кукморе предусмотрено благоустройство территории. Закончить все работы планируется до 1 декабря 2024 года.

741 миллион на Казань

Из общего бюджета в 836 миллионов 87,5% (741 миллион) выделяют на столицу Татарстана. Еще 50 миллионов выделили ранее для капремонта еще девяти казанских школ и детских садов Казани в этом году. Самые дорогие работы предстоят в СОШ №49 Ново-Савиновского района. Согласно документам, на нее выделяют 138,8 миллиона.

Ремонт на 18 миллионов дешевле сделают в СОШ №130. На оба здания СОШ №8 выделят 246 млн рублей: 116 миллионов для здания на Шамиля Усманова, 122,4 миллиона — для здания на Фурманова.

Немногим дешевле СОШ №130 ремонт обойдется в средней русско-татарской общеобразовательной школе №157. Из бюджета на нее заложены 119,6 миллиона. Самый дешевый для Казани ремонт пройдет в лицее-интернате №2 — 116 млн рублей.

Скромные бюджеты для районов

Ремонт в районных учреждениях не может похвастаться такими же расходами, как и в Казани. Суммарно на трех объектах не набирается даже 95 млн рублей. Львиная доля из этой суммы предназначена для Кукморского детского сада №10 «Ромашка» — 91,8 миллиона.

А вот ремонт двух поселковых школ будет стоить республиканскому бюджету всего 3,2 миллиона: 1,6 млн выделяется на школу поселка Новый, 1,55 млн — на Уруссинскую СОШ №3.

Первый в Татарстане спорткомплекс для детей с ОВЗ

В ноябре 2023 года в Казанской школе №49 открыли первый в Татарстане спортивный комплекс для детей с ОВЗ. Там, кроме прочего, обучают фехтованию, голболу и танцам на колясках.

В первую половину дня там занимаются учащиеся школы. А после двух часов дня спорткомплекс функционирует как учреждение дополнительного образования. Кроме этого, на базе СОШ №49 действует досуговый центр «МастерОК» для детей с ОВЗ и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Спорткомплекс для детей с ОВЗ на базе СОШ №49. взято realnoevremya.ru с kzn.ru

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа открыли и на базе СОШ №130. Произошло это в сентябре 2021 года. Комплекс включает в себя футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольную площадку, беговые дорожки, оборудование для стритбола и воркаута. Заниматься там могут ученики школы, воспитанники футбольного клуба «Смена» и жители соседних домов. На тот момент СОШ №130 стала третьей в Казани, где действует такой физкультурно-оздоровительный комплекс.

Лицей-интернат №2 в 2017 году занял второе место в рейтинге лучших школ «Реального времени» в категории «нетиповые школы». Предназначен он для круглосуточного пребывания воспитанников (только мальчиков). Открыт лицей был в 1992 году в рамках сотрудничества Татарстана и Турции в сфере образования. Обучаются там дети, проявившие выдающиеся способности. В рейтинге лучших школ по конкурентоспособности выпускников за 2023 год он расположился на 38-м месте, немногим уступив казанскому лицею №131.

Уруссинскую школу №3 ремонтировали совсем недавно — в 2022 году. Тогда под нее выделили 68 млн рублей. Она стала лидером по стоимости ремонта в Ютазинском районе, на который тогда в сумме выделили 274,8 миллиона.

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Артем Гафаров