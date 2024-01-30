Сююмбике, Алафузовский театр, чистопольские гимназии: в Татарстане к реставрации готовят ряд объектов

На разработку проектной документации для всех объектов выделят почти 30 миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Как выяснило «Реальное время», в Татарстане планируется масштабная реконструкция сразу нескольких объектов культурного наследия. Уже сегодня власти республики ищут подрядчика, который мог бы подготовить для них проектную документацию. Начальная стоимость контракта достигает почти 30 миллионов рублей, выделяемых из регионального бюджета. Сама же территория работ раскинулась от Казанского кремля до центра Чистополя.

Сююмбике попытаются обновить в очередной раз

Первым и самым дорогостоящим зданием во всем списке является Башня Сююмбике — объект культурного наследия федерального значения и одна из главных достопримечательностей столицы Татарстана. О дате ее постройки историки все еще продолжают спорить, но в научных кругах все же принято считать, что ее возвели в конце XVII века.

На подготовку проекта ее реставрации и инженерные изыскания татарстанские власти готовы потратить почти 8 миллионов рублей. Работы должны завершить за пять месяцев, в их число войдут: обмеры фундаментов, бурение скважин в грунтах, написание чертежей по фасадам, а также столярным и металлическим изделиям и др. К концу экспертизы подрядчик также должен представить проект готовых выставочных и музейных залов башни.

Напомним, еще в 2022 году в соцсетях распространялось видео, где из Башни Сююмбике якобы выпадают кирпичи. Тогда в Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия заверили, что беспокоиться о состоянии объекта Казанского кремля не стоит. На трещины и «выпадение кирпичей целыми блоками» из башни обращал внимание и ныне покойный заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин. Он призывал оградить территорию от туристов, которые любят вставлять между кирпичами монеты, и продумать план реставрации.

Тогда Комитет ОКН заявил, что башня находится в удовлетворительном состоянии и объекту ничего не угрожает. Однако плановые работы по укреплению фундамента все же проведут. Для этих целей были выполнены соответствующие инженерные изыскания и подготовлен проект первоочередных противоаварийных мероприятий. В том же году председатель комитета Иван Гущин сообщил, что в дальнейшем у Башни Сююмбике может появиться смотровая площадка. Уже осенью 2023-го он заявил о том, что для объекта был разработан проект по противоаварийным работам. Тогда, по его словам, оставалось лишь решить вопрос о дате их проведения.

Напомним, при осмотре башни еще в начале XX столетия было обнаружено, что начала расходиться кирпичная кладка в ее нижней части. В связи с этим в городе решили собрать средства на ремонт и, чтобы сохранить ее, первый ярус заковали в металлический обруч. После этого работы по реконструкции проводились неоднократно. В 1977 и 1985 годах под основание башни залили бетон под давлением, что помогло остановить ее отклонение от оси. По последним данным, наклон составляет 1 метр 98 сантиметров.



realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Училище на деньги Иоанна Кронштадтского и дом рижских юнкеров

Следующие на очереди — сразу два объекта начала ХХ века, расположенные в Чистополе. Первое — это здание духовного училища, которое находится по адресу: ул. Бебеля, д. 121. Вторым является женская гимназия — ул. Нариманова, д. 65. Суммарно на них выделили 7,6 миллиона рублей. В первом здании сегодня расположена детская гимназия №1, а во втором — гимназия №2.

На объектах планируют обновить пищеблоки, для чего подрядчик проведет обследование фасадов, стен и фундаментов. В ходе работ исполнитель выполнит фотофиксацию объектов, а также подготовит дизайн-макеты будущих помещений.

Училищный корпус на улице Бебеля построен на месте старого здания в 1891—1895 годах по проекту казанского архитектора Хрщоновича на средства купцов Чукашевых и крупного церковного деятеля и писателя, причисленного к лику святых, — Иоанна Кронштадтского (Ивана Ильича Сергиева, 1829—1908). Здесь размещались классные комнаты, канцелярия, правление и библиотека. Домовая церковь Святой царицы Елены занимала второй и третий этажи главного корпуса.

В 1829 году на этом месте образовалось Чистопольское духовное мужское училище, которое являлось учебным заведением для подготовки детей духовенства к занятию церковнослужительских должностей. Среди его выпускников были: Петр Кафаров (в монашестве Палладий) — русский синолог, составитель «Китайско-русского словаря», автор работ по истории Китая, Монголии и Уссурийского края, а также Михаил Элпидин — революционер-шестидесятник, деятель вольной русской печати, член Русской секции I Интернационала. По делу о «Казанском заговоре» в 1863 году он был осужден на каторгу, а через два года бежал. В советское время в здании расположился факультет «Восток» — Чистопольский филиал Казанского технического университета.

скриншот realnoevremya.ru с сайта Комитета по охране ОКН РТ

Второй объект, учебный корпус для женской гимназии, построен в 1912—1914 годах по проекту казанского архитектора Абрамычева. В 1914—1917 годах в доме размещалась школа прапорщиков (юнкерское училище), переведенная в Чистополь из Риги в связи с началом Первой мировой войны. Памятник гражданской архитектуры в стиле эклектики с элементами модерна и классицизма был включен в реестр ОКН регионального значения постановлением Совета министров ТАССР от 1990 года.

Четыре дома в центре Казани

Далее на очереди вновь идет целый перечень объектов, расположенных в столице Татарстана. На их реставрацию власти готовы потратить 7,1 миллиона рублей.

Дом, в котором в 1922—1932 годах жил композитор Габяши Султан. Здание находится в Вахитовском районе по адресу: ул. Лобачевского д. 12/32.

Жилой дом, построенный в 1951 году архитектором Муртазиным. Также расположен в центре города, на ул. Пушкина.

Здание, где в 1956—1960 годах жил певец и режиссер Ниаз Даутов. Адрес: Театральная, д. 5.

Дом, в котором в 1934—1964 годах жил выдающийся татарский ученый-языковед, профессор Мухаметхан Фазлуллин. Дом находится на ул. Большой Красной.

В первом сегодня работает магазин цветов, во втором, расположенном напротив театра оперы и балета, — свадебный салон. В третьем здании в настоящее время находится республиканский совет региональной общественной организации ветеранов РТ, а в последнем — магазин чая и салон красоты.

Здание, в котором в 1934—1964 годах жил татарский ученый-языковед Мухаметхан Фазлуллин. Ул. Большая Красная, 59. скриншот realnoevremya.ru сервиса google.com/maps

Подрядчику предстоит выполнить инженерные исследования конструкций всех четырех объектов с последующими проектами их обновления, а также благоустройства окружающей их территории. Также он должен будет создать план искусственной подсветки этих домов. Как и в предыдущих случаях, на проведение работ отводится пять месяцев.

Новые пищеблоки для бывшего епархиального училища

Следующий объект также расположен в Казани — здание епархиального женского училища (XIX век) на улице Муштари. Стоимость его проекта оценивается в 3,6 миллиона рублей.

Как и в случае с предыдущими зданиями училищ, в которых сегодня расположены школы, в нем планируют построить новый пищеблок. Кроме того, подрядчик должен будет подготовить проект рабочего места для тех, кто будет следить за системами контроля и управления доступом (СКУД), а также схему размещения 12 камер видеонаблюдения.

Первоначально учрежденное в 1890 году училище располагалось в здании Александринского приюта (улица Бутлерова, 30). В 1892 году для него был построен по проекту архитектора Остовского отдельный корпус, который был первоначально двухэтажным. В 1899—1890 годах здание увеличивается за счет надстройки третьего этажа, которая выполнялась по проекту епархиального архитектора Малиновского.

Училище было закрытым средним учебным заведением для девочек из семей духовенства. В нем имели возможность учиться также девочки из Александринского приюта. Училище сыграло важную роль в развитии народного образования в регионе — большинство его выпускниц становились учительницами сельских школ. В 1896 году для учрежденного Ольгинского приюта для девочек-сирот духовного звания было построено трехэтажное здание на улице Айвазовского, которое вошло в единый комплекс со зданием училища. В советское время здесь расположилась школа №18, которая работает и по сей день.

Дополнительные 3,5 миллиона для «погорелого» театра

Последним объектом, для которого исполнитель подготовит проект реставрации, стал Алафузовский театр — здание льноткацкой фабрики Алафузова, где рабочие собирались на многочисленные митинги в 1905 году. Для проведения работ татарстанские власти готовы выделить 3,5 миллиона рублей.

Подрядчик должен будет провести обследование здания для его будущего обновления. В первую очередь оно коснется инженерных систем: вентиляции, отопления, электроснабжения и др. Также исполнитель составит схему установки пожарной и охранной сигнализации, помещения по контролю за СКУД и систем пожаротушения.

В декабре Комитет по охране культурного наследия Татарстана выдал положительное заключение на восстановление здания Алафузовского театра, в котором ранее располагалась арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык». Здание сгорело в июне позапрошлого года. Экспертиза была сделана в целях дальнейшего проведения восстановительных работ на объекте культурного наследия.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Во время пожара в здании были повреждены конструкции крыши и перекрытий. При тушении от воды пострадали наружные и внутренние стены театра, межэтажные перекрытия, а также внутренние перегородки и, соответственно, отделочные покрытия помещений. По итогам ЧП состояние здания было признано аварийным. В отчете комитета сообщается, что после пожара в театре сохранилась конструкция подлинных несущих кирпичных стен и перемычек. А композиция и архитектурное решение фасадов в целом сохранили свой исторический облик. Несмотря на это, на стенах, перегородках и потолке выявлены многочисленные следы интенсивного воздействия воды.



Напомним, пожар произошел в здании Алафузовского театра 14 июня 2022 года. Локализовать возгорание на площади 500 кв. метров удалось лишь спустя шесть часов. К тушению пожара привлекались 85 человек и 24 единицы техники. Сообщалось, что у здания обрушились потолок и крыша. Находящейся в театре арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» пришлось перенести свои постановки в культурный центр им А.С. Пушкина. Однако же репетиции артисты проводили в неповрежденных левом и правом крыльях здания. В сентябре 2023-го стало известно, что на восстановление театра Главстрой республики выделил 37,7 миллиона рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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