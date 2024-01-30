Центробанк России готов снизить ключевую ставку во втором полугодии

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Центробанк рассматривает возможность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2024 года. Это произойдет после того, как в стране замедлится инфляция, подчеркнула глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

— Если посмотрите на наш базовый прогноз — мы видим пространство для снижения ставки в этом году, скорее, во втором полугодии. Когда именно это произойдет, будет зависеть от поступающих данных. Мы должны убедиться, что тренд на снижение инфляции устойчивый, — цитирует ее «РИА Новости».

Ближайшее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 16 февраля 2024 года.

realnoevremya.ru (архив)

В сентябре 2022 года регулятор понизил ключевую ставку до 7,5% — на таком уровне она продержалась почти год, до 21 июля 2023-го, когда совет директоров Банка России увеличил ее на один процентный пункт, до 8,5%. Затем Банк России повышал ключевую ставку еще четыре раза. В последний раз ее подняли до 16%. Решение приняли 15 декабря.

После новогодних праздников президент России Владимир Путин заявил о том, что высокая ключевая ставка Центробанка носит временный характер. Он считает, что ситуация будет меняться по мере решения вопросов, связанных с инфляцией.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов