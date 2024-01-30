Илон Маск сообщил о первой успешной имплантации человеку чипа Neuralink

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Rishi Sunak/YouTube.com

Первый человек прошел процедуру вживления в мозг импланта Neuralink. Об этом в своих соцсетях рассказал американский предприниматель Илон Маск.

Как подчеркнул американский бизнесмен, операция завершилась успешно. Сейчас пациент восстанавливается после операции.

— Представьте, что Стивен Хокинг мог бы выражать свои мысли быстрее, чем скоростной наборщик текста или аукционист. Такова цель, — объяснил Маск.

По словам миллиардера, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты. А сам чип создан преимущественно для людей, утративших возможность использовать конечности.

Американскую нейротехнологическую компанию Neuralink основали в 2016 году. Организация занимается разработкой и производством имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов.

В сентябре прошлого года Neuralink объявила о запуске процесса подбора пациентов для первых клинических испытаний чипов на человеке. Подбирать пациентов будут из числа людей, у которых парализованы руки и ноги из-за спинномозговой травмы или бокового амиотрофического склероза. На процесс тестирования отводится около 6 лет.

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Айрат Назипов