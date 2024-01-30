Суд Татарстана не согласился с возвратом прокурорам дела о «распиле» Фонда поддержки предпринимательства

Фото: realnoevremya.ru

В Казани заново рассмотрят дело о предполагаемом хищении 12,6 млн рублей из Фонда поддержки предпринимательства РТ. Такое решение сегодня вынес Верховный суд Татарстана, отменив ноябрьское постановление Вахитовского райсуда о возврате всех материалов в прокуратуру ввиду процессуальных нарушений, сообщили «Реальному времени» участники процесса.



Ранее районный суд разбирался в этой истории четыре года и вынести приговор не смог. Сегодняшнее время защита намерена обжаловать в кассации, заявил адвокат Павел Мазуренко.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Напомним, следователи МВД по РТ обвиняют в аферах путем предоставления льготных займов по фиктивным документам и в отсутствие правовых оснований экс-главу правового департамента ФПП РТ Светлану Фролову, бывшего кредитного менеджера того же фонда Ильнура Сабирзянова, гендиректора и соучредителя ООО «Строительство и консалтинг» Александра Стефатова, а также президента инвестиционной компании Kvintess F&DI Андрея Исаева. После краха «Татфондбанка» и «Интеха» в Татарстане был учрежден Фонд поддержки предпринимателей — «погорельцев», куда республика перечислила 1 млрд рублей. По версии обвинения, группа подсудимых сотрудников фонда и бизнесменов увела 12 млн рублей через подконтрольные фирмы, а еще 600 тысяч рублей получила в качестве откатов.

Вину подсудимые отрицают. Еще в 2020-м суд освободил из-под стражи Исаева, а Фролову избавил от домашнего ареста.

О нарушениях в этом деле адвокаты подсудимых Аскар Пономарев и Павел Мазуренко заявляли неоднократно. Вернуть дело для их устранения просили и на старте рассмотрения в 2019-м и в ноябре 2023-го. Защитники указывали — дело в июне 2018-го возбуждалось по заявлениям Байрамова и Шигапова, которые сообщали — получили микрозаймы из Фонда после передачи незаконных вознаграждений его сотрудникам. Однако при наличии в заявлениях указаний на признаки коммерческого подкупа, с учетом, что дела этой категории вправе расследовать лишь сотрудники Следкома, в МВД возбудили дело о мошенничестве и признали по нему потерпевшими и гражданскими истцами тех самых Байрамова и Шигапова.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

При этом заявлений об отказе в возбуждении в отношение указанных лиц уголовных дел о даче коммерческих взяток следователями полиции не выносилось.

Еще одним доводом защиты стал тот факт, что, по версии обвинения, средства у Байрамова и Шигапова были похищены путем обмана и злоупотребления доверием, тогда как эти фигуранты рассказывали о о чисто коррупционной сделке. Ранее обвиняемая по данному делу Светлана Фролова ранее высказывала альтернативную версию своего преследования — уличила данных фигурантов в предоставлении в фонд подложных документов, и ей решили отомстить.

Впрочем для районного суда ключевым основанием для возврата послужило отсутствие заявления Фонда поддержки предпринимательства о мошенничестве, как основания для возбуждения дела о таком преступлении.

Какую оценку этим выводам дал Верховный суд Татарстана станет известно позднее — мотивировочная часть решения на заседании не оглашалась.