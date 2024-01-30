Более 9 тысяч татарстанцев заключили контракты с ВС России в 2023 году

Более 9 тысяч граждан Татарстана в 2023 году выразили свое желание заключить контракты для службы в рядах Вооруженных сил России, сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Евгений Токмаков на прошедшей пресс-конференции.



— Работа по отбору граждан на контрактную службу продолжается, как в прошлом году. Задание остается на этот год то же самое, — приводит его слова мэрия города.

Чтобы узнать первичную информацию, можно позвонить по номеру 117. Заявление можно подать через портал «Госуслуги»: оно будет обработано за один день, после чего с кандидатом проведут собеседование.

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Маргарита Головатенко